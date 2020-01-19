«Уж прости меня, сынок, что заставляю»: Мария Кожевникова рассказала о старшем сыне

35-летняя Мария Кожевникова
опубликовала в Инстаграме нежный пост
, посвященный ее старшему сыну Ивану. Сегодня мальчику исполняется 6 лет. Актриса решила публично поздравить его с днем рождения.
«В этот Великий День, Крещение Господне, родился замечательный мальчик, наш первенец - Иоанн. И как через Крещение человек становится членом Церкви, так и мы с мужем 19 января через рождение ребёнка стали полноценной семьей. Родившись в этот Светлый праздник, наш сын сам выбрал себе имя, чего я, честно сказать, так и не смогла сделать за 9 месяцев беременности»
, - начала актриса.
По словам Марии, её первенец очень трудолюбивый. Он тесно решил связать свою жизнь с футболом. Количество тренировок порой доходит до 7 в неделю, и это не считая школы и домашних заданий. В своем поздравлении актриса извинилась перед сыном, что иногда ей приходится заставлять его тренироваться.
«Уж прости меня сынок, что заставляю. Ты удивительный ребёнок, который учит меня не только быть мамой, но и каждый день я узнаю что -то новое про бытие и вселенную. Ты порой знаешь то, что я в свои 35 ещё не знала, я не стесняюсь этого, а радуюсь за тебя, что в свои 6 лет ты растешь таким любознательным и с феноменальной памятью, это явно от папы передалось. Не знаю, кем ты вырастешь, сфера твоих мечт и желаний просто огромна, от космоса и далеких планет, типа МакеМаке, до реальной победы на Чемпионате Мира по футболу. Но я молюсь и прикладываю все усилия, чтобы ты был просто счастливым человеком! Решать исключительно тебе, я противник родительских проекций в отношении детей. Мы с папой во всем и всегда тебя поддержим!!! Главное для нас, это каждый день видеть твою улыбку, слышать твой звонкий голос и доказательную базу твоих хулиганств и идти вместе по жизни, неважно 6 лет тебе или 106! Да, мы собираемся с папой жить очень долго и счастливо, чего и тебе, наша Любовь, желаем»
, - написала Кожевникова.