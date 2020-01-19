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«Отсутствие контроля меня пугает»: Кристина Асмус о суеверии, брезгливости и страхах

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19 января 2020
Почти два года назад Кристина Асмус решила развеять мифы и легенды, опубликованные о ней в Википедии с легкой подачи противоречивой прессы. И начала регулярно делиться достоверной информацией о себе и своих привычках с подписчиками в Инстаграме. На днях Кристина опубликовала юбилейный 15-й пост, в котором выложила очередные 10 фактов о себе. Теперь мы зачем-то знаем, в каких сложных отношениях состоит Кристина с волосами на теле, какой пастой она чистит зубы, какие правила гигиены соблюдает при использовании жевательной резинки и почему боится спать по ночам в отелях.

«Отсутствие контроля меня пугает»: Кристина Асмус о суеверии, брезгливости и страхах

«1. Когда я чищу картошку, я не очень тонко срезаю кожуру. Знаю, что неэкономно, зато быстро и удобно. И, если из моих картофельных очистков снять шкурку, можно ещё целое пюре состряпать.
2. Я иногда кусаю щёки (зубами изнутри).
3. Мне не очень нравится, когда слова заменяют смайликами. Прям запара читать. А иногда вообще не внятно, что человек хотел сказать.
4. Мне нравится открывать бутылки с шампанским. Прям, беру на себя инициативу, если случай подворачивается. И больше даже открыть хочу, чем выпить. Но при этом, когда кто-то другой открывает, мне страшно. Каждый раз отхожу или отворачиваюсь с мыслью «ну всё, сейчас точно мне прилетит».
5. Я всегда чищу зубы мятной пастой. И чем ядрёней мята, тем лучше.
6. Мне не нравятся волосы на теле. Даже светлые. Даже на руках. Понятно, что всё по себе мерить нельзя, но я от них категорически избавляюсь и всегда обращаю на это внимание у девушек (в жизни, на фото, в кино).
7. В отелях мне всегда холодно и я часто прошу принести обогреватель. Но я боюсь спать, когда он включён. Вообще, отсутствие контроля меня пугает.
8. Я никогда не ем жвачку губами из пачки, только на чистую ладонь кладу. И никогда не угощу никого жвачкой своими пальцами, если она не в индивидуальной упаковке. Я понимаю, что это норма, но поверьте, я наблюдаю такие «примеры» постоянно.
9. Выходя из дома, я обязательно смотрюсь в зеркало.
10. Я не могу есть рыбу с костями. Прям вообще! Уже не о вкусе думаешь, складывая кости на тарелочку, а о том, чтоб не застряло ничего нигде. Уж лучше вообще не есть рыбу».
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