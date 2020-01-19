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«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе

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19 января 2020
Актриса Екатерина Климова дала большое интервью для январского номера журнала «Караван историй», в котором впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи, а также рассказала об отношениях с детьми и бывшими мужьями.

«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе

О привлекательности и уходе за собой

«В этом году увлеклась пилатесом. Пришла на тренировки после многочисленных травм, в довольно разобранном виде. Когда втянулась, ситуация изменилась. Меня многие спрашивают:

— Как вам, Екатерина, удается так классно выглядеть в ваши-то семьдесят лет?

Отвечаю:

— Плаваю в бассейне, хожу на пилатес, в баню, делаю массаж. Можно сколько угодно мечтать и визуализировать стройную фигуру, но если только этим ограничиться, результат будет нулевым.

Хотите знать мое мнение о женской красоте и манкости? Красивы те, кто умеет брать себя в руки, отслеживать негативные мысли, страхи и их тормозить. Злое лицо не может быть привлекательным».

О требованиях к детям

«У каждого моего ребенка есть своя зона ответственности, и у Беллы в том числе. Она сама должна одеваться, чистить зубы, уважительно общаться со взрослыми, не забывать говорить «пожалуйста». А еще заниматься танцами, английским.

Мне как работающей маме важно вырастить детей самостоятельными, чтобы не водить их до пенсии за ручку. Но пока все четверо несовершеннолетние, должны выполнять мои требования без споров и препирательств. Нет лишнего времени на долгие разговоры и убеждения.

Например домашние задания. Их следует делать — если не успел или не захотел в школе, то хоть ночью, хоть в машине по пути домой. Оценки для меня не имеют принципиального значения, главное, чтобы в головах у детей были знания. Без этого взрослая жизнь вряд ли станет независимой, насыщенной, увлекательной и яркой.

Я создала идеальные условия — определила троих старших в Ломоносовскую школу. После уроков там можно заниматься чем угодно интересным, не выходя за порог. Матвей, например, играет на барабанах, Корней — в шахматы, Лиза осваивает вокал. А потом приходи домой — отдыхай.

Но если мои дети откажутся выполнять свою работу — прилично учиться, я расценю это как посягательство на свое личное пространство. Начнутся тревожные звонки педагогов: ребенок не справляется! И мне придется напрячься, потратить время и нервы, чтобы исправить ситуацию в ущерб собственным интересам, планам».

«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе
фото: Екатерина с дочерью Лизой

О границах в отношениях с детьми

«Я против панибратства, против анархии, так же как и против демократии в воспитании. Скорее, я за монархию, где за родителями остается последнее слово. Почему? Потому что им приходится расхлебывать последствия. Скажем, если мои дети начнут забывать чистить зубы, по стоматологам бегать с ними кому? Правильно, мне! Та же самая логика, что и с учебой. Они не учатся — проблемы ложатся на меня.

Возможно, ошибаюсь, но думаю, оценивать родителей дети могут в одном случае: когда сами ими становятся. Не раньше. Я повторяю им, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Иными словами, если ты не ограничиваешь свои желания, другому человеку может быть от этого плохо.

У нас в семье есть правила, с ними легче живется. Например, когда садимся ужинать или собираемся вместе в гостиной, телефоны переводятся в беззвучный режим — у всех без исключения».

О характерах детей

«Белла темпераментный ребенок, если целует, то со всей страстью. По ней плачут фигурное катание и художественная гимнастика, такой она у нас яркий цветочек. Но я снова перед выбором — ее спортивная карьера или моя. Если ее, мне надо бросить работу и возить дочь по утрам на тренировки — это не вариант.

Беллу с Лизой объединяет любовь к уединению. Обе спокойно могут быть одни, заниматься своими делами. Мальчишки же как единый организм — постоянно вместе! Они очень дружные. Младший, Корней, чуть ли не поклоняется старшему брату. Это понятно: Матвей красивый, сильный, взрослый. Если ругаются, спорят, заранее ясно, что победит Матвей. И все равно Корней не сдается, в нем чувствуется сила духа. Он у нас философ с прекрасным чувством юмора. При этом единственный определившийся с профессией — мечтает конструировать самолеты. Матвей по складу характера явно военный, как его дедушка. Чувствую, это может стать для него лучшей карьерой. Понимаю: надо, но самой взять и отвезти сына в военное училище решимости пока нет. Но возможно, соберусь и сделаю это».

О счастье в семейной жизни

«Недавно на встрече со зрителями женщина спросила:

— Катя, дайте совет, как стать счастливой в браке.

Я опешила, подумала: «Серьезно, вы хотите услышать совет от меня? Я была замужем несколько раз, но чем все это закончилось?»

Ответила так:

— Русским женщинам не хватает смирения. Если бы мы умели терпеть, принимать партнера со всеми плюсами и минусами, было бы проще.

Другой вопрос: что конкретно терпеть? Беспробудное пьянство, унижения, оскорбления, физическое насилие, измены? Ради чего добровольно жить в аду?! Сказать: бросайте своих мужей и живите свободными и счастливыми — тоже не могу. Быть одной непросто, да и неправильно, особенно если есть дети. И одиночество — это тоже не выход».

«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе

О любви

«Моя героиня королева Анна из спектакля «Стакан воды, или Заговор по-английски» — одинокий человек. Ей доступно всё, кроме любви. Не может она себе этого позволить — положение обязывает. Я понимаю ее, потому что любить — это вообще большая роскошь. Не знаю, получится ли у меня. Возраст, опыт... К тому же в моем сердце и голове сейчас так мало свободного пространства! Это в молодости отдаешься чувству целиком и без остатка, не задумываясь ни о чем. Любишь кого угодно, только не себя.

Сейчас все иначе. К сорока годам наконец пришла любовь — к себе! Внимание, уважение, принятие и прощение, а это самое главное. Одним словом, произошла перезагрузка, чему я очень рада.

Надеюсь, вы не увидите больше заголовков таблоидов с новостью: «Екатерина Климова в очередной раз выходит замуж за актера!» Это даже мне будет уже смешно. А мужчин другой профессии в моем окружении нет. Разве что дать объявление в газету: «Сорокадвухлетняя женщина с четырьмя детьми и печальным опытом личной жизни, работающая 24/7, ищет спутника жизни, интим не предлагать».

О материнстве

«Материнство — это долг и ответственность. И, простите за пафос, оно требует жертвенности: на алтарь семьи женщина кладет все — собственные интересы, время и даже личную жизнь. Женщина с детьми должна и то, и это, и пятое-десятое. Не готова, так зачем рожала? Моей старшей дочери семнадцать, вроде взрослая, но отпускать ее в самостоятельное плавание еще рано. Пока все четверо иждивенцы, полностью зависят от меня. Я и так в ущерб им работаю, но это условие выживания — мне надо содержать большую семью. И все же не могу сказать, что жертвую счастьем. Живу так, как хочу, как всем нам хорошо».

О бывших мужьях

«Всегда думаю о том, что дети могут прочитать все, что скажу в запальчивости, и сделать свои выводы. Поэтому категорически не говорю об их отцах ничего плохого. В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь. Можно я отделаюсь дежурной фразой? Не сошлись характерами. Три раза».
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«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе фотографии
«Быть одной непросто, да и неправильно»: Екатерина Климова о разводах, материнстве и любви к себе фотографии
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