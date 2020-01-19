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Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги

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19 января 2020
Актриса Юлия Такшина не только активно снимается в кино, но и воспитывает двоих сыновей 12-летнего Ивана и 10-летнего Федора. С их отцом Григорием Антипенко она познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой». Артисты прожили вместе шесть лет, однако даже после расставания они поддерживают дружеские отношения ради детей.

Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги

В недавнем интервью Юлия рассказала о своих сыновьях и их интересах. По словам Такшиной, мальчики нередко спрашивают у матери о ее доходах. Актрису даже начало это беспокоить: «Дети всегда спрашивают, сколько я получаю за съёмки. Поначалу меня это тревожило, а потом поняла, что в этом ничего плохого нет — они с детства учатся деньги считать», - поделилась Юлия.

По мнению актрисы, детей нужно приучать взаимодействию с финансами. И у нее есть собственная методика: «Если просят купить какую-то игру для своего гаджета, я покупаю, но с условием, что прочитают ту или иную книгу. Как-то старший сын предложил: «Давай я тебе сделаю массаж, а ты мне заплатишь 50 рублей». Мне сделал, всем домашним. Так накопил денег и купил мне на восьмое марта коробку дорогих конфет. Это было трогательно», - рассказала Такшина.

Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги

Юлия призналась, что сама раньше относилась к деньгам весьма безответственно. Однако потом мама дала ей несколько дельных советов: «Когда родились мои два сына, то, конечно, уже пришлось научиться денежные средства считать. Хотя, думаю, до сих пор этого в полной мере делать не умею. Поэтому в нашей семье главный казначей — моя мама, благодаря которой я что-то имею в этой жизни. Если бы не она, я бы и сейчас была без жилья, без машины и так далее».

Однако деньги и творчество – вещи не совсем совместимые. Актриса призналась, что иногда соглашается на съемки в интересном проекте за небольшой гонорар.

Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги


«Деньги, конечно, зарабатываются трудно, без них не проживешь. Но если хороший сценарий, хорошая роль, то я могу согласиться работать за совсем небольшие деньги, а то и бесплатно», — рассказала Такшина.
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Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги фотографии
Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги фотографии
Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги фотографии
Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги фотографии
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