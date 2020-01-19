Юлия Такшина объяснила, почему детей нужно приучать считать деньги

Актриса Юлия Такшина
не только активно снимается в кино, но и воспитывает двоих сыновей 12-летнего Ивана и 10-летнего Федора. С их отцом Григорием Антипенко
она познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой»
. Артисты прожили вместе шесть лет, однако даже после расставания они поддерживают дружеские отношения ради детей.
В недавнем интервью Юлия рассказала о своих сыновьях и их интересах. По словам Такшиной, мальчики нередко спрашивают у матери о ее доходах. Актрису даже начало это беспокоить: «Дети всегда спрашивают, сколько я получаю за съёмки. Поначалу меня это тревожило, а потом поняла, что в этом ничего плохого нет — они с детства учатся деньги считать»
, - поделилась Юлия.
По мнению актрисы, детей нужно приучать взаимодействию с финансами. И у нее есть собственная методика: «Если просят купить какую-то игру для своего гаджета, я покупаю, но с условием, что прочитают ту или иную книгу. Как-то старший сын предложил: «Давай я тебе сделаю массаж, а ты мне заплатишь 50 рублей». Мне сделал, всем домашним. Так накопил денег и купил мне на восьмое марта коробку дорогих конфет. Это было трогательно»
, - рассказала Такшина.
Юлия призналась, что сама раньше относилась к деньгам весьма безответственно. Однако потом мама дала ей несколько дельных советов: «Когда родились мои два сына, то, конечно, уже пришлось научиться денежные средства считать. Хотя, думаю, до сих пор этого в полной мере делать не умею. Поэтому в нашей семье главный казначей — моя мама, благодаря которой я что-то имею в этой жизни. Если бы не она, я бы и сейчас была без жилья, без машины и так далее»
.
Однако деньги и творчество – вещи не совсем совместимые. Актриса призналась, что иногда соглашается на съемки в интересном проекте за небольшой гонорар.
«Деньги, конечно, зарабатываются трудно, без них не проживешь. Но если хороший сценарий, хорошая роль, то я могу согласиться работать за совсем небольшие деньги, а то и бесплатно»
, — рассказала Такшина.