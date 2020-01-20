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Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну

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20 января 2020
Решение Принца Гарри и Меган Маркл обрести независимость и отказаться от королевских привилегий поспешно удовлетворено. Королева Елизавета II выступила с официальным заявлением, в котором подчеркнула, что поддерживает Меган и Гарри в их решении и признаёт те проблемы, которые его спровоцировали.

«После многих месяцев разговоров и совсем недавних дискуссий я рада, что вместе мы нашли конструктивный путь для моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я хочу поблагодарить их за всю самоотверженную работу в этой стране, в Содружестве и за её пределами и особенно горжусь тем, как быстро Меган стала одним из членов нашей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь».

Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну

Пресс-служба Букингемского дворца также опубликовала еще одно заявление (уже от имени Меган и Гарри), в котором раскрыла все детали «мегзита». Меган и Гарри лишены королевских титулов и государственной поддержки. А их финансовая независимость начинается с долга в 2,4 миллиона фунтов стерлингов - суммы, потраченной на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Зато Фрогмор останется их домом в Великобритании.

«Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Её Величеству и королевской семье за их постоянную поддержку. Они приступают к следующей главе своей жизни. Они понимают, что согласно новым договоренностям им придется отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для выполнения королевских обязанностей. С благословения королевы Сассекские будут продолжать поддерживать свои частные покровительства и связи. Хотя они больше не могут официально представлять королеву, герцоги ясно дали понять, что всё, что они делают, будет продолжать поддерживать ценности Её Величества.

Гарри и Меган не будут использовать свои титулы, поскольку они больше не являются рабочими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские поделились своим желанием возместить расходы суверенного гранта на реконструкцию коттеджа Frogmore Cottage, который останется их семейным домом в Великобритании. Букингемский дворец не комментирует детали мер безопасности. Существуют хорошо налаженные независимые процессы для определения необходимости обеспечения безопасности, финансируемой государством. Эта новая модель вступит в силу весной 2020 года. Королева ясно дала понять, что Фрогмор по-прежнему будет домом Гарри и Меган. Они возместят государственные расходы на него и оплатят его содержание. Они будут платить за него коммерческую арендную плату».
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Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну фотографии
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну фотографии
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну фотографии
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну фотографии
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