«Я боялся её до судорог»: Алексей Макаров об отношениях с Любовью Полищук

В очередном выпуске передачи «Однажды...» сын Любови Полищук актёр Алексей Макаров поделился воспоминаниями о детстве и об отношениях с матерью. Отданный после развода родителей в интернат Алексей до сих пор не может простить родителям этого решения.
«Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями».
В подростковом возрасте Алексей раздражал мать тем, что сильно напоминал отца, с которым она развелась из-за его пристрастия к алкоголю : «В жизни мама была настолько мною напугана, тем, как я напоминаю отца, как я бурно развиваюсь. А, как известно, страх порождает порой неадекватные реакции. Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этом момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась».
Неудачи в личной жизни актёр склонен связывать с психологической травмой, полученной в детстве. В анамнезе у Алексея два ультра-коротких брака («Первый брак продолжался недели три. Второй — год-полтора, с одной актрисой»), депрессия, зависимость и проблемы с лишним весом: «Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день».