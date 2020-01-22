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Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад

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22 января 2020
52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего стародавнего приятеля, 74-летнего продюсера Джона Питерса. Ирония судьбы в том, что Питерсу пришлось ждать свою суженую целых 35 лет. Именно столько лет назад у Памелы с Джоном был короткий роман. Пройдя все превратности судьбы, которая развела их на несколько десятилетий, Памела и Джон снова начали встречаться несколько месяцев назад. Но на этот раз решили не афишировать свои отношения, а свадьбу сыграли в обстановке строжайшей секретности 20 января в Малибу.

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад

В интервью изданию The Hollywood Reporter Питерс признался, что за все эти годы не встретил ни одной женщины, которая действовала бы на него так же, как Памела: «Памела никогда полностью не осознавала свой артистический потенциал. Ей ещё есть чем блеснуть. Она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не любил её так сильно. Красивые девушки повсюду. Я мог бы уже давно выбрать, но все эти 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума - в хорошем смысле. Она меня вдохновляет. Я защищаю её и отношусь к ней так, как она того заслуживает».

Памела и Джон познакомились в середине 1980-х в особняке основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Андерсон только переехала в Лос-Анджелес из родной Британской Колумбии, полная решимости появиться на обложке журнала Playboy.

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад


«Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего за барной стойкой. Это была Пэмми. Ей было, наверное, лет 19. Я знал, что она будет звездой. В конце концов, мы съехались и начали жить вместе. Конечно, Хефнер любил её и видел её красоту. Памела была из тех девушек, которые даже без макияжа выглядели роскошно. Она была очень умной и талантливой. Я пытался отговорить её от сотрудничества с Playboy. Я говорил: «Не надо для них сниматься, сфокусируйся на серьёзной карьере». Она ответила: «Ты чокнутый». Она хотела сниматься для журнала, и в итоге появилась на 13 обложках».
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Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад фотографии
Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад фотографии
Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад фотографии
Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад фотографии
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