Марион Котийяр отправилась с экспедицией в Антарктиду

Актриса Марион Котийяр
отправилась в Антарктиду вместе с экспедицией Greenpeace.
Цель новой инициативы организации — защита Мирового океана. Французская актриса отправилась вместе с учеными на корабле Arctic Sunrise, чтобы обратить внимание на проблему загрязнения вод микропластиком. Котийяр поддерживает Greenpeace уже около 20 лет. Сама актриса отметила, что своим участием в экспедиции хотела бы обратить внимание на то, в какой хрупкой среде живут киты и пингвины.
«В Антарктиде должна быть полностью сохранена дикая природа, недоступная для человека. Но даже самые отдаленные места на нашей планете меняются с угрожающей быстротой. Я здесь, чтобы обратить внимание на то, насколько хрупка эта среда, где живут пингвины, киты и тюлени. Их среда обитания, океаны, должна быть защищена».
Актриса отметила, что никогда раньше не жила на корабле, поэтому испытывает массу новых эмоций. В одной из своих соцсетей Котийяр пообещала делиться снимками из экспедиции.
«Это последняя часть миссии #PoleToPole от Greenpeace, в которой я участвую в качестве наблюдателя. То, что я вижу, очень увлекательно, это глубоко тронуло меня. Я буду публиковать здесь все красоты и делиться интересными моментами, свидетелем которых я стала».