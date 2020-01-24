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Анджелина Джоли против фейков в интернете

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24 января 2020
После того, как Анджелина Джоли пережила тяжелый развод с Брэдом Питтом, актриса намерена принять участие в социально значимом проекте для подростков.

Анджелина Джоли против фейков в интернете

Джоли присоединилась к авторам будущей программы британского телеканала BBC «Мой мир». Звезда заняла место продюсера шоу. Проект, над которым работает многодетная мать, научит молодых людей пользоваться разными источниками информации в сети и поможет распознавать ложные новости. Основной аудиторией программы станут дети старше 13 лет.

Анджелина уверена, что программа будет актуальной для современных подростков, ведь зачастую именно они не могут проверить достоверность информации, полученной в интернете.

«Как мама я счастлива, что могу присоединиться к подобному проекту. Мы хотим помочь детям научиться отличать фейковые новости от настоящих, уметь работать с проверенной информацией. Интернет объединяет людей, и главный акцент будет именно на этой его возможности».
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