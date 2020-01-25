Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор

В недавнем интервью Entertainment Weekly Джиллиан Андерсон
призналась, что после первого прочтения сценария сериала «Половое воспитание
» выбросила его в мусорное ведро.
Актриса не разглядела ничего стоящего в сценарии сериала, поэтому решила без сожалений выбросить его. Позже Питер Морган
уговорил ее еще раз прочитать сценарий, буквально достав его из мусорного ведра.
«Питу буквально пришлось достать сценарий из корзины с мусором. Он прочитал его и пришел в восторг. Затем он сказал мне: «Ты сумасшедшая. Ты многое потеряешь, если не сыграешь в этом сериале». После этого я прочитала текст снова, и на этот раз история показалась мне очень забавной».
Актриса добавила, что после этого ее коллега не упускает возможности напомнить ей, кому она обязана своим успехом. Экс-звезда «Секретных материалов
» заявила, что съемки в «Половом воспитании» отразились и на том, как она общается с собственными детьми. Джиллиан Андерсон заявила, что периодически задает своим детям вопросы, на которые бы раньше не решилась.
«Мне кажется, у меня довольно хорошо очерчены границы в отношениях с моими детьми. Правда, с тех пор как я играю Джин, я начала задавать неуместные вопросы. Так или иначе Джин присутствует в моем сознании. Время от времени она вдруг дает о себе знать и говорит моими устами такие вещи, которых еще пару лет назад я бы ни в коем случае не сказала».