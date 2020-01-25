Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор

25 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
25 января 2020
В недавнем интервью Entertainment Weekly Джиллиан Андерсон призналась, что после первого прочтения сценария сериала «Половое воспитание» выбросила его в мусорное ведро.

Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор

Актриса не разглядела ничего стоящего в сценарии сериала, поэтому решила без сожалений выбросить его. Позже Питер Морган уговорил ее еще раз прочитать сценарий, буквально достав его из мусорного ведра.

«Питу буквально пришлось достать сценарий из корзины с мусором. Он прочитал его и пришел в восторг. Затем он сказал мне: «Ты сумасшедшая. Ты многое потеряешь, если не сыграешь в этом сериале». После этого я прочитала текст снова, и на этот раз история показалась мне очень забавной».

Актриса добавила, что после этого ее коллега не упускает возможности напомнить ей, кому она обязана своим успехом. Экс-звезда «Секретных материалов» заявила, что съемки в «Половом воспитании» отразились и на том, как она общается с собственными детьми. Джиллиан Андерсон заявила, что периодически задает своим детям вопросы, на которые бы раньше не решилась.

«Мне кажется, у меня довольно хорошо очерчены границы в отношениях с моими детьми. Правда, с тех пор как я играю Джин, я начала задавать неуместные вопросы. Так или иначе Джин присутствует в моем сознании. Время от времени она вдруг дает о себе знать и говорит моими устами такие вещи, которых еще пару лет назад я бы ни в коем случае не сказала».
версия для печати
Ссылки по теме
Джиллиан Андерсон станет Маргарет Тэтчер
«Секретные материалы» без агента Скалли
Fox покажет новые «Секретные материалы» 3 января
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Джиллиан АндерсонПитер Морган
фильмы
Половое воспитаниеСекретные материалы

фотографии >>
Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор фотографии
Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор фотографии
Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор фотографии
Джиллиан Андерсон призналась, что выбросила сценарий «Полового воспитания» в мусор фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Данила Перов
22 января ушёл из жизни актёр Данила Перов.
Аида Юнусова
21 января ушла из жизни актриса Аида Юнусова.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Сергей Мартынов
Александр Орав
Александр Петров (III)
Александра Прокофьева
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Катя Парыла
Марчин Руй
Тони Сервилло
Ярема Стемповский
Ли Тэйлор-Янг
Каролина Ферраз
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Ледяная принцесса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, Канада, 2018
Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен