Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным

Актриса Никки Рид
в недавнем интервью изданию Woman Hit
рассказала о романе с Павлом Прилучным
. Актриса заявила, что даже предлагала Павлу узаконить их отношения.
Во время учебы в Школе-студии МХАТ Павел Прилучный познакомился с американской актрисой Никки Рид. Американская коллега не оставила равнодушным Павла, он тут же начал добиваться ее внимания, а она ответила взаимностью. Между актерами закрутился бурный роман, которому мешало расстояние. Рид постоянно проживала в США, а Прилучный — в России. Влюбленные постоянно приезжали друг к другу в гости, но в какой-то момент поняли, что дальше так продолжаться не может.
«Наши отношения с русским актером Павлом Прилучным не были пиар-ходом — это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы, скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться. Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло. Но хочу подчеркнуть, что я не была эдакой стервой — просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не она, у меня не случилось бы моего настоящего».
Оба актера позже нашли свое счастье. Хотя Павел Прилучный периодически и ругается со своей супругой
, Агатой Муцениеце
, они воспитывают двоих детей и являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Никки Рид вышла замуж за актера Йена Сомерхолдера
и в 2017 году родила ему дочь.