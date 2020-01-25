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Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным

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25 января 2020
Актриса Никки Рид в недавнем интервью изданию Woman Hit рассказала о романе с Павлом Прилучным. Актриса заявила, что даже предлагала Павлу узаконить их отношения.

Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным

Во время учебы в Школе-студии МХАТ Павел Прилучный познакомился с американской актрисой Никки Рид. Американская коллега не оставила равнодушным Павла, он тут же начал добиваться ее внимания, а она ответила взаимностью. Между актерами закрутился бурный роман, которому мешало расстояние. Рид постоянно проживала в США, а Прилучный — в России. Влюбленные постоянно приезжали друг к другу в гости, но в какой-то момент поняли, что дальше так продолжаться не может.

«Наши отношения с русским актером Павлом Прилучным не были пиар-ходом — это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы, скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться. Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло. Но хочу подчеркнуть, что я не была эдакой стервой — просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не она, у меня не случилось бы моего настоящего».

Оба актера позже нашли свое счастье. Хотя Павел Прилучный периодически и ругается со своей супругой, Агатой Муцениеце, они воспитывают двоих детей и являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Никки Рид вышла замуж за актера Йена Сомерхолдера и в 2017 году родила ему дочь.
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Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным фотографии
Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным фотографии
Никки Рид рассказала о романе с Павлом Прилучным фотографии
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