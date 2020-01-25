Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе

25 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
25 января 2020
Звезды шоу-бизнеса с радостью принимают эстафету в различных сетевых флэшмобах - в особенности, если это дает им лишний повод выложить свои фотографии. Очередной коллективной игрой, заразившей знаменитостей по всей Америке, стал коллаж из четырех снимков, характеризующих наше поведение в различных социальных сетях. Этот флэшмоб случайно запустила 74-летняя легенда кантри-музыки Долли Партон. На коллаже, опубликованном Долли, представлены четыре разных образа певицы для аккаунтов в Фейсбуке, Инстаграме, Тиндере и деловой сети LinkedIn, предназначенной для установления контактов и поиска работы.

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Долли Партон

Благодаря Долли довольно скоро выяснилось, что в Тиндере мы соблазняем, в Инстаграме - выпендриваемся, в Фейсбуке пытаемся сойти за людей семейных и свойских, а в LinkedIn изображаем серьезность и ответственность. По крайней мере именно так интуитивно трактуют разницу между этими социальными сетями Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джессика Честейн, Джаред Лето и многие другие.

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Холли Берри

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Дженнифер Гарнер

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Кэтрин Зета-Джонс

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Шэрон Стоун

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Джаред Лето

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Арнольд Шварценеггер

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Джессика Честейн

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Крис Хемсворт

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Марк Руфалло

В мгновение ока переплыв океан, флэшмоб добрался и до звезд российского шоу-бизнеса, которые решили разбавить список соцсетей отечественными аналогами.

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Иван Ургант

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Гарик Харламов

Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе
фото: Гоша Куценко
версия для печати
Поиск по меткам
соцсетиюмор
персоны
Холли БерриДженнифер ГарнерСара Мишель ГелларКэтрин Зета-ДжонсГоша КуценкоДжаред ЛетоДолли ПартонМарк РуффалоШэрон СтоунИван УргантГарик ХарламовКрис ХемсвортМарк ХэмиллДжессика ЧестейнАрнольд Шварценеггер

фотографии >>
Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе фотографии
Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе фотографии
Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе фотографии
Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Данила Перов
22 января ушёл из жизни актёр Данила Перов.
Аида Юнусова
21 января ушла из жизни актриса Аида Юнусова.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Сергей Мартынов
Александр Орав
Александр Петров (III)
Александра Прокофьева
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Катя Парыла
Марчин Руй
Тони Сервилло
Ярема Стемповский
Ли Тэйлор-Янг
Каролина Ферраз
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Ледяная принцесса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, Канада, 2018
Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен