Иван Ургант, Шэрон Стоун и Крис Хемсворт приняли участие в фото-флэшмобе

Звезды шоу-бизнеса с радостью принимают эстафету в различных сетевых флэшмобах - в особенности, если это дает им лишний повод выложить свои фотографии. Очередной коллективной игрой, заразившей знаменитостей по всей Америке, стал коллаж из четырех снимков, характеризующих наше поведение в различных социальных сетях. Этот флэшмоб случайно запустила 74-летняя легенда кантри-музыки Долли Партон. На коллаже, опубликованном Долли, представлены четыре разных образа певицы для аккаунтов в Фейсбуке, Инстаграме, Тиндере и деловой сети LinkedIn, предназначенной для установления контактов и поиска работы.
фото: Долли Партон
Благодаря Долли довольно скоро выяснилось, что в Тиндере мы соблазняем, в Инстаграме - выпендриваемся, в Фейсбуке пытаемся сойти за людей семейных и свойских, а в LinkedIn изображаем серьезность и ответственность. По крайней мере именно так интуитивно трактуют разницу между этими социальными сетями Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джессика Честейн, Джаред Лето и многие другие.
фото: Холли Берри
фото: Дженнифер Гарнер
фото: Кэтрин Зета-Джонс
фото: Шэрон Стоун
фото: Джаред Лето
фото: Арнольд Шварценеггер
фото: Джессика Честейн
фото: Крис Хемсворт
фото: Марк Руфалло
В мгновение ока переплыв океан, флэшмоб добрался и до звезд российского шоу-бизнеса, которые решили разбавить список соцсетей отечественными аналогами.