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Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым

26 января
2020 год

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26 января 2020
22 января в газете «Коммерсантъ» вышла колонка кинокритика Андрея Плахова, посвященная сложностям, с которыми столкнулся режиссёр Андрей Звягинцев в работе над двумя новыми проектами. Оставшись после выхода фильма «Левиафан» без государственной поддержки, Звягинцев мог рассчитывать лишь на частное финансирование. В 2018 году режиссер анонсировал начало работы над фильмом о блокадном Ленинграде, который должен был состоять из трёх новелл. «Однако по каким-то таинственным причинам, явно некоммерческого свойства, проект не реализовался» - пишет Плахов, упоминая так же о разладе Звягинцева с продюсером Александром Роднянским, на смену которому пришёл Илья Стюарт. Заручившись поддержкой компании Стюарта Hype Film, Звягинцев принялся за работу над другим фильмом о состоятельном россиянине, владеющем недвижимостью на побережье Средиземного моря. Не выдавая толком никаких деталей, Звягинцев интриговал заявлениями о том, что это будет кино «о том, что сейчас волнует всех, касается всех», но «о чём не принято говорить». Это международный проект с большой долей европейского финансирования. За финансирование ленты с российской стороны взялся частный фонд Романа Абрамовича «Кинопрайм», но незадолго до начала съёмок, когда уже было потрачено немало средств, «Кинопрайм» и Илья Стюарт отказались работать над проектом.
Никаких внятных объяснений Звягинцев, судя по всему, не получил - по крайней мере, в разговоре с Плаховым режиссёр не смог дать исчерпывающий комментарий. Плахов настаивает на том, что проблема в самоцензуре: «Сформирована атмосфера, в которой механизм запрета срабатывает автоматически, на уровне самоцензуры, изнутри разлагая сознание продюсеров, инвесторов и самих кинематографистов».

Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым

Издание «Медуза» связалась с исполнительным директором фонда «Кинопрайм» Антоном Малышевым, чтобы узнать причину отказа от проекта. Малышев (в отличие от Стюарта) не стал уходить от ответа и заявил, что причина - в непосильно высоком бюджете картины: «Бюджет проекта для авторского кино — беспрецедентный, порядка 700 миллионов рублей». При этом «Кинопрайм» может выдать на один проект не более 100 миллионов рублей при наличии гарантий, что остальные части бюджета есть. «Мы должны гарантировать инвесторам, что есть шанс вернуть деньги и что недостающая часть бюджета есть. Пока что у нас нет подтверждений ни по одному, ни по другому пункту. Если недостающие деньги будут собраны, мы сможем к этому вернуться».

Версию о цензуре Малышев отрицает. Однако и не упоминает тот факт, что режиссёру поступало предложение изменить финал картины. Об этом Звягинцев рассказал изданию «Медуза»: «Истинная причина, по которой остановлен наш проект, заключается в том, что нам было предложено изменить финал картины. Если бы мы пошли на это, нас бы поддержал фонд Абрамовича «Кинопрайм», глава которого сейчас, как я знаю, находит причины случившегося в финансовой нецелесообразности. Все это кажется мне странным, потому что в процессе нашей работы над фильмом такие резоны ни разу не высказывались со стороны фонда. Почти год, вкладывая собственные средства — притом немалые — Илья Стюарт транслировал абсолютную уверенность в возможности осуществления проекта с таким бюджетом. Ни его, ни инвесторов, ни представителей фонда финал картины не смущал на всем отрезке времени длиною в девять месяцев с марта 2019 по ноябрь 2019-го. Как говорится, ничто не предвещало. Илья Стюарт, целый год беззаветно веривший в картину, отказался от дальнейшей работы даже при условии отыскания денег у другого инвестора. Сегодня мы ищем нового продюсера, продолжаем искать финансирование, и если нам не будет доставать собранного из других источников, мы непременно обратимся в фонд «Кинопрайм» за поддержкой. Финал картины остается прежним».
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Андрей ЗвягинцевАлександр РоднянскийИлья Стюарт
фильмы
Левиафан

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Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым фотографии
Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым фотографии
Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым фотографии
Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым фотографии
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