Российские инвесторы перестали сотрудничать с Андреем Звягинцевым

22 января в газете «Коммерсантъ» вышла колонка
кинокритика Андрея Плахова
, посвященная сложностям, с которыми столкнулся режиссёр Андрей Звягинцев
в работе над двумя новыми проектами. Оставшись после выхода фильма «Левиафан»
без государственной поддержки, Звягинцев мог рассчитывать лишь на частное финансирование. В 2018 году режиссер анонсировал начало работы над фильмом о блокадном Ленинграде, который должен был состоять из трёх новелл. «Однако по каким-то таинственным причинам, явно некоммерческого свойства, проект не реализовался»
- пишет Плахов, упоминая так же о разладе Звягинцева с продюсером Александром Роднянским
, на смену которому пришёл Илья Стюарт. Заручившись поддержкой компании Стюарта Hype Film, Звягинцев принялся за работу над другим фильмом о состоятельном россиянине, владеющем недвижимостью на побережье Средиземного моря. Не выдавая толком никаких деталей, Звягинцев интриговал заявлениями о том, что это будет кино «о том, что сейчас волнует всех, касается всех», но «о чём не принято говорить». Это международный проект с большой долей европейского финансирования. За финансирование ленты с российской стороны взялся частный фонд Романа Абрамовича
«Кинопрайм», но незадолго до начала съёмок, когда уже было потрачено немало средств, «Кинопрайм» и Илья Стюарт отказались работать над проектом.
Никаких внятных объяснений Звягинцев, судя по всему, не получил - по крайней мере, в разговоре с Плаховым режиссёр не смог дать исчерпывающий комментарий. Плахов настаивает на том, что проблема в самоцензуре: «Сформирована атмосфера, в которой механизм запрета срабатывает автоматически, на уровне самоцензуры, изнутри разлагая сознание продюсеров, инвесторов и самих кинематографистов»
.
Издание «Медуза»
связалась с исполнительным директором фонда «Кинопрайм» Антоном Малышевым
, чтобы узнать причину отказа от проекта. Малышев (в отличие от Стюарта) не стал уходить от ответа и заявил, что причина - в непосильно высоком бюджете картины: «Бюджет проекта для авторского кино — беспрецедентный, порядка 700 миллионов рублей»
. При этом «Кинопрайм» может выдать на один проект не более 100 миллионов рублей при наличии гарантий, что остальные части бюджета есть. «Мы должны гарантировать инвесторам, что есть шанс вернуть деньги и что недостающая часть бюджета есть. Пока что у нас нет подтверждений ни по одному, ни по другому пункту. Если недостающие деньги будут собраны, мы сможем к этому вернуться»
.
Версию о цензуре Малышев отрицает. Однако и не упоминает тот факт, что режиссёру поступало предложение изменить финал картины. Об этом Звягинцев рассказал изданию «Медуза»: «Истинная причина, по которой остановлен наш проект, заключается в том, что нам было предложено изменить финал картины. Если бы мы пошли на это, нас бы поддержал фонд Абрамовича «Кинопрайм», глава которого сейчас, как я знаю, находит причины случившегося в финансовой нецелесообразности. Все это кажется мне странным, потому что в процессе нашей работы над фильмом такие резоны ни разу не высказывались со стороны фонда. Почти год, вкладывая собственные средства — притом немалые — Илья Стюарт транслировал абсолютную уверенность в возможности осуществления проекта с таким бюджетом. Ни его, ни инвесторов, ни представителей фонда финал картины не смущал на всем отрезке времени длиною в девять месяцев с марта 2019 по ноябрь 2019-го. Как говорится, ничто не предвещало. Илья Стюарт, целый год беззаветно веривший в картину, отказался от дальнейшей работы даже при условии отыскания денег у другого инвестора. Сегодня мы ищем нового продюсера, продолжаем искать финансирование, и если нам не будет доставать собранного из других источников, мы непременно обратимся в фонд «Кинопрайм» за поддержкой. Финал картины остается прежним»
.