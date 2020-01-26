«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона

На днях Джаред Лето
заскучал и решил опубликовать в Инстаграме
свой номер телефона. Более того, актер записал видео, где попросил поклонников ему написать.
«Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, вероятно, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213.335.2223, он виден на экране. Люблю вас, берегите себя, пока»
, - сказал Лето.
Конечно, ответить каждому Джаред физически бы не смог. Но он пообещал и не обманул. Все поклонники получили в ответ от музыканта одно и то же фото, где Лето задумчиво смотрит в даль.
Были и те, кто позвонил по указанному номеру и ожидаемо попали на автоответчик.
«Хеллоу... Хэй... Да я просто прикалываюсь. Это я, Джаред, меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС, и я отвечу тебе. Пока-пока»
, - звучало на том конце телефона.
Поклонникам быстро удалось раскусить музыканта. Многие догадались, что имеют дело с ботом. Кстати, подобный трюк провернул и Эштон Кутчер
. В прошлом году актер оставил свой номер в Твиттере и пожаловался на то, что ему не хватает связи с реальными людьми.
«Мое фан-сообщество, отныне вы можете просто написать мне. Конечно, я не смогу ответить всем, но, по крайней мере, мы будем с вами на связи. Итак, я делюсь с вами актуальным и самым лучшим в мире номером телефона: +1 (319) 519-0576. Да, он действительно мой»
, - написал тогда Кутчер.