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«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона

26 января
2020 год

Лайфстайл >>
26 января 2020
На днях Джаред Лето заскучал и решил опубликовать в Инстаграме свой номер телефона. Более того, актер записал видео, где попросил поклонников ему написать.

«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона

«Привет, ребята, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, вероятно, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213.335.2223, он виден на экране. Люблю вас, берегите себя, пока», - сказал Лето.

Конечно, ответить каждому Джаред физически бы не смог. Но он пообещал и не обманул. Все поклонники получили в ответ от музыканта одно и то же фото, где Лето задумчиво смотрит в даль.

«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона

Были и те, кто позвонил по указанному номеру и ожидаемо попали на автоответчик.

«Хеллоу... Хэй... Да я просто прикалываюсь. Это я, Джаред, меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС, и я отвечу тебе. Пока-пока», - звучало на том конце телефона.

Поклонникам быстро удалось раскусить музыканта. Многие догадались, что имеют дело с ботом. Кстати, подобный трюк провернул и Эштон Кутчер. В прошлом году актер оставил свой номер в Твиттере и пожаловался на то, что ему не хватает связи с реальными людьми.

«Мое фан-сообщество, отныне вы можете просто написать мне. Конечно, я не смогу ответить всем, но, по крайней мере, мы будем с вами на связи. Итак, я делюсь с вами актуальным и самым лучшим в мире номером телефона: +1 (319) 519-0576. Да, он действительно мой», - написал тогда Кутчер.
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«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона фотографии
«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона фотографии
«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона фотографии
«Напишите мне»: Джаред Лето опубликовал в Инстаграме свой номер телефона фотографии
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