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«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

26 января
2020 год

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26 января 2020
Звезда фильмов «Кислота» и «Ученик» Петр Скворцов дал большое интервью журналу «Hello!», где рассказал о семье, увлечениях и своем взгляде на жизнь.

«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

25-летний актер продолжает активно развиваться в творческой сфере. Он снимается сразу в нескольких проектах, а также играет в театре. Вместе с друзьями из Школы-студии МХАТ они создали на основе курса Дмитрия Брусникина независимый театр «Мастерская Брусникина». Петр снимался и в нашумевшем сериале «Содержанки», где сыграл следователя Максима Глушкова. Кстати, утвердили его на эту роль очень быстро. Об этом Скворцов рассказал в интервью.

«Ничего необычного. Режиссер пригласил меня на пробы. Я сыграл сцену с Дашей Мороз. Меня утвердили», - сказал актер.

«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

Он также рассказал, на кого ориентировался, работая над ролью.

«На Мэттью Макконахи. В сериале «Настоящий детектив». Мой герой любит свое дело и до последнего старается делать его честно».

На вопрос журналиста, не смутило ли его такое количество беспорядочных связей и измен в сериале, Петр ответил, что секс – неотъемлемая часть нашей жизни.

«Это очень сильный движущий элемент историй, которые с нами происходят, событий и характеров людей. Неотъемлемая часть. Да. Секс - огромнейшая часть нашей жизни», - отметил артист.

«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

Однако сам Скворцов – человек семейный. В конце 2017 года он женился на художнице и журналисте Александре Михалковой. Они воспитывают двоих детей. В интервью Петр рассказал, почему решил завести семью в столь раннем возрасте.

«Ну да. Это тоже часть игры. Это круто. Это то же творчество, но в каком-то высшем качестве. А давай с тобой замутим что-то общее? А давай создадим нового человека? Класс же», - сказал Скворцов.

Кроме того, актер находит время и на музыку. У Петра есть своя группа, где он играет на ударных. Кстати, он такой не один среди актеров – например, у Александра Кузнецова и Евгения Цыганова есть свои музыкальные коллективы.

«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

«Я слышал музыку Кузнецова только с телефона. А у Цыганова на концерте был. Даже на двух. Мне нравится. Кстати, у Цыганова я однажды на разогреве играл. А еще у меня есть свой коллектив - трио, мы вместе регулярно собираемся, ходим на «джемы», - поделился Петр.

А в 2018-м Скворцов снял философскую короткометражку «Ухо» о нашем будущем, где люди проходят сеанс психоанализа в такси. В беседе с журналистами он признался, что хотел бы и дальше развиваться как режиссер.

«Да, хотелось бы фильм снять. Мне вообще нравится создавать - будь то фильм, ролик, роль в спектакле, отношения с друзьями, семья или новый человек».
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фильмы
КислотаСодержанкиУченик

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«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках» фотографии
«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках» фотографии
«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках» фотографии
«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках» фотографии
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