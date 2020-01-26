«Это очень сильный движущий элемент»: Петр Скворцов о сексе и съёмках в «Содержанках»

Звезда фильмов «Кислота»
и «Ученик» Петр Скворцов
дал большое интервью журналу «Hello!»
, где рассказал о семье, увлечениях и своем взгляде на жизнь.
25-летний актер продолжает активно развиваться в творческой сфере. Он снимается сразу в нескольких проектах, а также играет в театре. Вместе с друзьями из Школы-студии МХАТ они создали на основе курса Дмитрия Брусникина
независимый театр «Мастерская Брусникина». Петр снимался и в нашумевшем сериале «Содержанки»
, где сыграл следователя Максима Глушкова. Кстати, утвердили его на эту роль очень быстро. Об этом Скворцов рассказал в интервью.
«Ничего необычного. Режиссер пригласил меня на пробы. Я сыграл сцену с Дашей Мороз. Меня утвердили»
, - сказал актер.
Он также рассказал, на кого ориентировался, работая над ролью.
«На Мэттью Макконахи
. В сериале «Настоящий детектив»
. Мой герой любит свое дело и до последнего старается делать его честно».
На вопрос журналиста, не смутило ли его такое количество беспорядочных связей и измен в сериале, Петр ответил, что секс – неотъемлемая часть нашей жизни.
«Это очень сильный движущий элемент историй, которые с нами происходят, событий и характеров людей. Неотъемлемая часть. Да. Секс - огромнейшая часть нашей жизни»
, - отметил артист.
Однако сам Скворцов – человек семейный. В конце 2017 года он женился на художнице и журналисте Александре Михалковой
. Они воспитывают двоих детей. В интервью Петр рассказал, почему решил завести семью в столь раннем возрасте.
«Ну да. Это тоже часть игры. Это круто. Это то же творчество, но в каком-то высшем качестве. А давай с тобой замутим что-то общее? А давай создадим нового человека? Класс же»
, - сказал Скворцов.
Кроме того, актер находит время и на музыку. У Петра есть своя группа, где он играет на ударных. Кстати, он такой не один среди актеров – например, у Александра Кузнецова
и Евгения Цыганова
есть свои музыкальные коллективы.
«Я слышал музыку Кузнецова только с телефона. А у Цыганова на концерте был. Даже на двух. Мне нравится. Кстати, у Цыганова я однажды на разогреве играл. А еще у меня есть свой коллектив - трио, мы вместе регулярно собираемся, ходим на «джемы»
, - поделился Петр.
А в 2018-м Скворцов снял философскую короткометражку «Ухо»
о нашем будущем, где люди проходят сеанс психоанализа в такси. В беседе с журналистами он признался, что хотел бы и дальше развиваться как режиссер.
«Да, хотелось бы фильм снять. Мне вообще нравится создавать - будь то фильм, ролик, роль в спектакле, отношения с друзьями, семья или новый человек»
.