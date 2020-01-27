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Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев

27 января
2020 год

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27 января 2020
Актриса Анна Хилькевич сейчас находится на семейном отдыхе в Таиланде, ненавязчиво напоминая об этом поклонникам в своем Инстаграме. В одном из последних постов актриса ответила на часто задаваемый вопрос: «Не боится ли она заразиться коронавирусом в Таиланде?».

Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев

«Буквально пару дней назад на Пхукете я заметила, что число туристов из Китая заметно выросло. И я испытываю коктейль чувств из страха, мучений совести и неловкости, когда вижу, что мой ребёнок находится неподалёку от китайцев, и стремительно направляюсь к ним, мягко уводя в противоположную сторону своё чадо. Неприятно, причём всем», - написала Анна.

Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев

В комментариях под постом развернулась целая дискуссия по поводу эпидемии в Китае – одни начали говорить, что из информацию о болезни преувеличивают, а другие всерьез начали беспокоиться за актрису. Однако были и те, кто успокоил Анну. По словам комментаторов, туристов из Китая проверяют на наличие симптомов болезни прямо в аэропорту.
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Анна Хилькевич

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Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев фотографии
Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев фотографии
Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев фотографии
Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев фотографии
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