Анна Хилькевич призналась, что боится заразиться коронавирусом от китайцев

Актриса Анна Хилькевич
сейчас находится на семейном отдыхе в Таиланде, ненавязчиво напоминая об этом поклонникам в своем Инстаграме
. В одном из последних постов актриса ответила на часто задаваемый вопрос: «Не боится ли она заразиться коронавирусом в Таиланде?».
«Буквально пару дней назад на Пхукете я заметила, что число туристов из Китая заметно выросло. И я испытываю коктейль чувств из страха, мучений совести и неловкости, когда вижу, что мой ребёнок находится неподалёку от китайцев, и стремительно направляюсь к ним, мягко уводя в противоположную сторону своё чадо. Неприятно, причём всем»
, - написала Анна.
В комментариях под постом развернулась целая дискуссия по поводу эпидемии в Китае – одни начали говорить, что из информацию о болезни преувеличивают, а другие всерьез начали беспокоиться за актрису. Однако были и те, кто успокоил Анну. По словам комментаторов, туристов из Китая проверяют на наличие симптомов болезни прямо в аэропорту.