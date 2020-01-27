Екатерина Волкова рассказала о потере ребенка и борьбе с гепатитом

45-летняя актриса Екатерина Волкова
стала гостьей программы «Секрет на миллион», где рассказала о сложнейшем периоде своей жизни – потере ребенка и заражении гепатитом С.
Екатерина тогда была замужем за Сергеем Члиянцем
и ждала от него ребенка. На работе, прямо во время съёмок Екатерине стало плохо, тогда она была на 4 месяце беременности.
«Снимались в шикарном замке, там были белые чехлы на стульях. Я позавтракала, ничто не предвещало беды, а когда встала, на стуле на белом чехле увидела кровь»
, - вспомнила актриса.
Волкова провела в больнице целый месяц в надежде спасти ребенка. Однако все закончилось весьма трагично. Увы, медикам пришлось вызывать искусственные роды. Во время них у Екатерины началось сильное кровотечение. Потребовалось переливание крови, в процессе которого Екатерину заразили вирусом гепатита С.
«Члиянц меня любил и очень хотел ребенка. Это было очень больно. Любые роды можно пережить, ты знаешь, во имя чего ты терпишь муки. А тут этого не случилось. Боль душевная умножала физическую. И тогда же закончился наш брак»
, — рассказала Волкова.
Актриса заметила, что с этого момента муж начал от нее отдаляться, появилась брезгливость, вплоть до вопросов, какой вилкой она ела. Ей едва удалось оправиться после этих событий. Сейчас Екатерина придерживается здорового питания и следит за своим здоровьем, чтобы не спровоцировать заболевание.
«После этого я родила двоих детей, и, слава богу, им гепатит не передался»
, — призналась актриса.