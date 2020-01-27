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Наталья Андрейченко пропала в Мексике

27 января
2020 год

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27 января 2020
26 января стало известно, что актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь уже более суток. Об этом на её странице в Инстаграме сообщил пиар-директор Натальи Ян Трунцев, попросив о помощи всех, кто располагает информацией о местонахождении актрисы:

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, её клонило в сон (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀
Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с её сыном и узнать хоть что-то».

Несколькими часами позже Трунцев поделился последними новостями и опроверг лживую информацию, накопившуюся за день в СМИ:

«1. До сына Дмитрия Дунаевского дозвонились журналисты. Он ответил, что не знает, где Наталья.⠀
2. К дому Натальи в 9:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 км от её особняка.⠀
3. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все её машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже.⠀
4. Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для привлечения трафика на их сайты.⠀
5. Актриса не попадала ни в какое ДТП недалёко от города Тулум (Мексика). В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News. Там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Её госпитализировали в тяжелом состоянии. Но это не была Наталья!!! Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днём.⠀
6. Подруга Марэт, у которой актриса была в гостях в субботу, не смогла поехать к ней домой вчера, как только сообщила нам о случившимся, так как улетела в Европу.⠀
7. В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трёх проектов. Первый — съёмки многосерийного фильма для крупнейшего федерального канала, которые должны состояться в самое ближайшее время в Москве, шло обсуждение дат, сценария, идей с сорежиссёром картины. Второй — её авторский проект по образу жизни, питанию, медитации, йоги. Третий — шли переговоры с одним из крупнейших коммерческих бьюти-брендов, амбассадором которого должна стать Наталья.⠀
8. Оба телефона Натальи недоступны. Ни российский, ни американский. С утра приблизительно до 16:00 по московскому времени на американском номере работал автоответчик, записанный голосом Натальи. В 16:05 при очередной попытке набрать номер, система сообщила, что номер недействителен и не зарегистрирован в системе. Это крайне странно.
9. Наши дальнейшие действия. Поскольку прошли сутки, это достаточное основание для того, чтобы подать заявление о пропаже человека в полицию. А также обратиться в консульство. От друзей и родственников новостей нет».
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Наталья Андрейченко

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Наталья Андрейченко пропала в Мексике фотографии
Наталья Андрейченко пропала в Мексике фотографии
Наталья Андрейченко пропала в Мексике фотографии
Наталья Андрейченко пропала в Мексике фотографии
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