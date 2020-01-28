Александр Домогаров пристрастился к допингу

56-летний Александр Домогаров
признался журналистам передачи «Ты не поверишь!», что подсел на «Милдронат» - лекарственный препарат, который совсем недавно был в ходу у отечественных спортсменов, пока его действующее вещество не приравняли к допингу.
«Я пью «Милдронат». Серьезно, вчера играли спектакль, я выпил десять таблеток «Милдроната»
, - заявил Александр.
«Милдронат» улучшает метаболизм клеток, способствуя повышению работоспособности и уменьшению симптомов психического и физического перенапряжения. Он благотворно влияет на систему кровообращения и оказывает тонизирующее действие на ЦНС. То есть смягчает эффект от удара с действительностью у больных хроническим алкоголизмом в состоянии абстиненции. Но, как и у любого чудодейственного средства, у «Милдроната» есть побочные эффекты, связанные с передозировкой. Если верить словам Александра про десять таблеток в один присест - то он превышает рекомендуемую дозу в 5-10 раз. Однако, актёр готов рискнуть здоровьем ради работы:
«Я знаю, что вредно, а что делать, а где энергию брать? Знаете, когда вам будет 56 лет, я посмотрю, как у вас будет хватать энергии на пять спектаклей подряд. Улетел в Японию на съёмки, вернулся 10-го числа просто убитый, а 12-го мы начали репетировать»
.