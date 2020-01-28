Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Домогаров пристрастился к допингу

28 января
2020 год

Лайфстайл >>
28 января 2020
56-летний Александр Домогаров признался журналистам передачи «Ты не поверишь!», что подсел на «Милдронат» - лекарственный препарат, который совсем недавно был в ходу у отечественных спортсменов, пока его действующее вещество не приравняли к допингу.
«Я пью «Милдронат». Серьезно, вчера играли спектакль, я выпил десять таблеток «Милдроната», - заявил Александр.

Александр Домогаров пристрастился к допингу

«Милдронат» улучшает метаболизм клеток, способствуя повышению работоспособности и уменьшению симптомов психического и физического перенапряжения. Он благотворно влияет на систему кровообращения и оказывает тонизирующее действие на ЦНС. То есть смягчает эффект от удара с действительностью у больных хроническим алкоголизмом в состоянии абстиненции. Но, как и у любого чудодейственного средства, у «Милдроната» есть побочные эффекты, связанные с передозировкой. Если верить словам Александра про десять таблеток в один присест - то он превышает рекомендуемую дозу в 5-10 раз. Однако, актёр готов рискнуть здоровьем ради работы:

«Я знаю, что вредно, а что делать, а где энергию брать? Знаете, когда вам будет 56 лет, я посмотрю, как у вас будет хватать энергии на пять спектаклей подряд. Улетел в Японию на съёмки, вернулся 10-го числа просто убитый, а 12-го мы начали репетировать».
версия для печати
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Александр Домогаров

фотографии >>
Александр Домогаров пристрастился к допингу фотографии
Александр Домогаров пристрастился к допингу фотографии
Александр Домогаров пристрастился к допингу фотографии
Александр Домогаров пристрастился к допингу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исаак Штокбант
25 января ушёл из жизни театральный режиссёр Исаак Штокбант.
Идея Макаревич
25 января ушла из жизни актриса Идея Макаревич.
Роман Замятин
24 января ушёл из жизни актёр Роман Замятин.
Данила Перов
22 января ушёл из жизни актёр Данила Перов.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Кожевников
Алексей Консовский
Павел Крайнов
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Столяров
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Анна Бонаюто
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Адина Мандлова
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Розовое или колокольчик
Россия, 2018
Танец с саблями
биография
Россия, 2019
1917
военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, США, 2019
Playmobil Фильм: Через вселенные
комедия, приключения, фэнтези
Германия, США, Франция, 2019
Вальгалла: Рагнарёк
приключения, триллер, фэнтези
Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, 2019
Кома
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Маленькие женщины
драма, семейное кино, экранизация
США, 2019
Миллион мелких осколков
драма, социальная драма
США, 2018
Гретель и Гензель
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Идеальная няня
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2019
Мегащенки. Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Ярды
драма, музыкальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен