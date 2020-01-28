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Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение

28 января
2020 год

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28 января 2020
Выйдя на пенсию, 70-летний Михаил Боярский освоил жанр “Одиозные публичные высказывания”. И радует нас вот уже который год своими сексистскими выкриками. То Михаил указывает женщинам на дарованное им Господом единственное предназначение, по какой-то нелепой случайности забыв упомянуть о рабочем месте между раковиной и плитой. То критикует творчество дочери на всю страну, испытывая облегчение от того, что она, тем не менее, пристроена - то есть при муже и детях. А то пройдётся по бесплодным парам, решившим завести ребёнка с помощью процедуры ЭКО.

Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение

Надо отдать Михаилу должное - он свою точку зрения никому не навязывает и высказывает её исключительно по запросу. А пресса и рада стараться, провоцируя Боярского на изгнание очередных бесов научно-технического прогресса из традиционной семьи. Журналисты передачи «Ты не поверишь!» предложили Михаилу порассуждать на тему позднего деторождения. Боярский, как обычно, был резок и конкретен:
«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта - это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя».
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Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение фотографии
Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение фотографии
Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение фотографии
Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение фотографии
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