Михаил Боярский раскритиковал позднее деторождение

Выйдя на пенсию, 70-летний Михаил Боярский
освоил жанр “Одиозные публичные высказывания”. И радует нас вот уже который год своими сексистскими выкриками. То Михаил указывает женщинам на дарованное им Господом единственное предназначение, по какой-то нелепой случайности забыв упомянуть о рабочем месте между раковиной и плитой. То критикует творчество дочери на всю страну,
испытывая облегчение от того, что она, тем не менее, пристроена - то есть при муже и детях. А то пройдётся по бесплодным парам, решившим завести ребёнка с помощью процедуры ЭКО
.
Надо отдать Михаилу должное - он свою точку зрения никому не навязывает и высказывает её исключительно по запросу. А пресса и рада стараться, провоцируя Боярского на изгнание очередных бесов научно-технического прогресса из традиционной семьи. Журналисты передачи «Ты не поверишь!» предложили Михаилу порассуждать на тему позднего деторождения. Боярский, как обычно, был резок и конкретен:
«Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта - это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя».