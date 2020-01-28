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Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях

28 января
2020 год

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28 января 2020
27 января пиар-директор Наталь Андрейченко Ян Трунцев забил тревогу в соцсетях, опубликовав обращение о пропаже актрисы, которая уехала от подруги в субботу 25 января, пожаловавшись на плохое самочувствие, и пропала, сутки не выходя на связь. Вечером в понедельник 27 января Трунцев объявил о намерении написать заявление в полицию, но уже 28 января Наталья чудесным образом нашлась. Оказывается, актриса так перегрелась от творческих планов, что решила уединиться и отключиться от мира. О чём она сообщила в своём Инстаграме, записав эмоциональное видео-обращение, адресованное всем, кто переживал за её жизнь.

Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях

«Я даже не могу вам передать, в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀
Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил...⠀
Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀
Сообщу позже.⠀
Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀
Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка «silence» / молчание.⠀
В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀
До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и «очистила своё тело».⠀
Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀
О Боже!!!!!!!!!!».

В видео Наталья как бы между прочим проанонсировала свои проекты и пообещала в ближайшее время сделать онлайн-курсы, на которые приглашает всех заинтересованных:

«Я хочу в ответ сделать вам подарок за вашу любовь и сочувствие. Мы с командой готовились выпустить мои онлайн-курсы, ну, где-то в будущем. А сейчас я обещаю вам - они выйдут на этой неделе. Так что я дарю вам этот подарок в ответ на вашу любовь и сочувствие. Спасибо вам за то, что вы со мной. Как Мэри Поппинс говорила: подарок в ответ - карусель и приятные, надеюсь, встречи. Так вот эти встречи - от сердца к сердцу, разговоры по душам - вот я вас на них приглашаю. Вы получите такое удовольствие! И вы получите большие знания, очень интересные, которые основаны на моём личном опыте. Но все подробности я расскажу вам чуть позже».



Многие подписчики Натальи с огромным недоверием отнеслись к этой легенде, предположив, что это был пиар-ход с целью оповестить всех о новом онлайн-курсе. В 2015 году артистка открыла духовный центр в собственной резиденции на побережье Карибского моря. Желающие очиститься физически и духовно занимались медитацией, йогой и общением с Натальей. Для таких практик характерно полное отключение от внешнего мира, которое начинается с отключения телефона. Но бизнес не расцвел - летом 2019 года актриса решила продать виллу и перенести духовные практики в онлайн-режим. Это, кстати, не единственный бизнес актрисы, который прогорел. В 2018 году Наталья вложилась в частный детский сад и школу-пансион «Мир доброты Мэри Поппинс», но проект не окупился.
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Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях фотографии
Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях фотографии
Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях фотографии
Пропавшая Наталья Андрейчено медитировала в джунглях фотографии
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