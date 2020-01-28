Актёры сериала «Вавилон-Берлин» рассказали об изучении истории Веймарской республики

26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play
и на телеканале ViP Premiere стартовал третий сезон сериала о Германии конца 1920-х годов «Вавилон-Берлин»
. Сериал с бюджетом в 40 миллионов евро выворачивает наизнанку межвоенный Берлин, с присущими ему свободными нравами и соседством роскоши и нищеты
, выпуская на свет классовое многообразие населяющих этот город персонажей. Главный герой, комиссар полиции Гереон Рат в исполнении немецкого актёра Фолькера Бруха
, приезжает из Кёльна, чтобы расследовать дело о шантаже. Но столкнувшись с многослойным подпольем города, в котором связь между высшими эшелонами власти и представителями ОПГ проходит максимум в два рукопожатия, решает задержаться. В третьем сезоне Гереон Рат и его боевая подруга Шарлотта Риттер (Лив Лиза Фрис
) столкнутся с закулисными интригами кинематографа Веймарской республики, расследуя убийство известной актрисы звукового кино Бетти Уинтер.
«Вавило-Берлин» - детище режиссёров Тома Тыквера
, Ахима фон Борриса
и Хендрика Хандглёгтена
, которые вместе написали сценарий (по мотивам серии популярных детективных романов Фолькера Кучера), спродюсировали и срежиссировали все три сезона. В планах режиссёров растянуть удовольствие от работы над сериалом на ближайшие десять лет. Впрочем, хронологически они планируют оставаться в рамках Веймарской республики, развивая сюжет до 1933 года. Кино-Театр.Ру
побывал на берлинской премьере сезона и обсудил с исполнителями главных ролей Фолькером Брухом и Лив Лизой Фрис сложности работы с тремя режиссёрами и процесс изучения эпохи «ревущих 20-х».
Образ Гереона Рата в сериале сильно отличается от книжного оригинала сложностью и многогранностью. Том, Ахим и Хендрик одарили Гереона посттравматическим синдромом, пристрастием к наркотикам и огромным чувством вины, замешанном на религиозном воспитании. Порой кажется, что это многовато для одного героя. С какими сложностями вы столкнулись в работе над своим персонажем?
Фолькер Брух
: «Когда у тебя есть задача, которую ты должен выполнить, говорить о том, как это тяжело - не особенно способствует её выполнению. Тебе в любом случае нужно это сделать. У нас были книги, сценарий, и вся неоднозначность и сложность этого персонажа прописана в нем.
Я думаю то, что вы видите в качестве сложности характера - это широкий спектр эмоций и ситуаций, совокупность которых даёт основание полагать, что это очень сложный персонаж, которого нелегко играть. На деле же в сценарии много аспектов, которые по отдельности распределены в разных сценах. И поскольку фильм длится 12 часов, у нас есть возможность в полной мере раскрыть все многообразие сторон героев. Не припомню никакой сцены или какого-то момента, который мне показался бы сложным в работе»
.
Как говорил Роберт Де Ниро, актёр должен понимать причины и мотивации своего персонажа и ни в коем случае его не осуждать. Но это не запрещает вам как актёру ставить под сомнение решения сценаристов и режиссёров. Случалось ли вам оспаривать решения режиссёров сериала?
Лив Лиза Фрис
: «Нам посчастливилось работать с тремя лучшими режиссерами Германии, которые оказались еще и лучшими сценаристами. Мы их знаем много лет, выросли на их фильмах. И если бы мы не доверяли их видению, мы бы далеко не продвинулись. Хотя мне вот свойственно сомневаться во всём. Фолькер не даст соврать - я постоянно задаю миллион вопросов, всё время что-то уточняю, обсуждаю»
.
Фолькер Брух
: «Обсуждение всегда имеет место быть. Обсуждается каждая фраза, диалог. Всё, что касается какого-то недопонимания, разбора мотиваций и так далее - все эти проблемы мы пытаемся разрешить до начала съёмок. Потому что потом на это просто не будет времени. Но был один случай, который, откровенно говоря, сбил меня с толку. В первом сезоне в какой-то момент выяснилось, что Рат - неплохой танцовщик. Для меня это было полной неожиданностью, потому что эту деталь добавили в сценарий в самый последний момент и сообщили мне об этом уже в процессе съёмок. Мне просто сказали: «Ах да, кстати, Рат танцует в этой сцене». В смысле - танцует? Я сразу подумал о своём персонаже, о его образе: да невозможно было себе представить его танцующим. И признаюсь, сначала меня эта «добавка» немного раздражала. Но было бы совсем глупо заявить: «Мой персонаж вряд ли сделает такое». Потому что ты не знаешь всю широту потенциала своего персонажа. Он всегда выше, чем ты предполагаешь. Как только я это осознал, мне стало попроще, а потом и вовсе полюбилась эта идея»
.
Авторы настаивают на том, что Веймарская республика - не самый популярный и отработанный в кино период, предшествующий катастрофическим событиям, рефлексия которых до сих пор доминирует в искусстве. Да вот даже в школе этот период как-то незаметно проскальзывает. Вы как-то изучали его перед съёмками?
Лив Лиза Фрис
: «О да. Каждую неделю по четвергам вся съёмочная группа собиралась на своего рода журфиксы. Их организовали режиссёры. И это было очень интересно. К нам с лекциями приходили различные консультанты, специализирующиеся в той или иной области, касающейся этого периода. Эксперты по ночной жизни, по военному делу, костюмам, материальной культуре, науке и т.д Потом мы смотрели вместе много соответствующих фильмов, документальных и художественных, вместе ужинали, обсуждали какие-то интересующие нас вопросы. Всё это длилось неделями и дало нам возможность погрузиться в исторический материал. Это было очень эффективно и интересно»
.
Как работа в сериале повлияла на вас?
Лив Лиза Фрис
: «Я никогда не работала над одним проектом так долго. Первый сезон мы снимали, если считать с подготовительным периодом, почти год. В этот раз мы справились за полгода. Это превратилось в своего рода…я не люблю слово рутина, но, скажем так, за это время я так освоилась на этой работе, что для меня она стала чем-то самим собой разумеющимся. Я чувствую, что подход к решению той или иной задачи становится все более профессиональным. Но в то же время, каждый раз я сталкиваюсь с чем-то новым. Так что, когда мы снимаем очередную сцену - это вроде бы всё знакомо и одновременно с этим нечто, что я до этого никогда не делала.
Актерская профессия - нестабильная, мы не делаем одно и то же из года в год. Каждый проект сулит что-то новое, и ты тратишь какую-то часть времени на подготовку к нему, потом на съёмки - и всё, финиш. Но в этот раз мы имеем возможность вернуться вновь. Отличная закалка, поэтому ответ простой - я ощущаю себя всё более и более естественно в своей профессии».
Как проходит процесс съёмок на проекте с тремя режиссёрами? Вам приходится переключатся на каждого из них, подстраиваться?
Фолькер Брух
: «Три режиссера - это просто отлично, к тому же это распространенная практика. Большинство сериалов снимают десятки разных режиссёров. Нам же, наоборот, легко - их хоть и трое, но это всегда одни и те же люди. Мы же никогда не работаем с тремя одновременно. У каждого свой блок, они сменяют друг друга, снимая разные сцены.
Само собой, под каждого из них приходится подстраиваться, как и под любого другого собеседника. Каждый из них добавляет некий новый слой, штрих, что в свою очередь способствуют развитию многогранности персонажей, обогащает их. У каждого свой взгляд, но это всё равно остаётся единой непротиворечивой концепцией режиссёрской триады»
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Третий сезон сериала «Вавилон-Берлин» смотрите в онлайн-кинотеатре ViP Play и на телеканале ViP Premiere
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