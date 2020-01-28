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Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде

28 января
2020 год

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28 января 2020
Анна Цуканова-Котт вместе со своей семьей проводит эту зиму в Таиланде. Каждый год она старается уехать в теплые края, потому что просто не выносит холода.

Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде

Актриса сообщила, что до сих пор ей приходилось арендовать жилье на курорте. Однако в этот раз Анна наконец-то обзавелась собственной недвижимостью в Таиланде, как уже сделали многие звезды.

«Мы купили квартиру на Пхукете! Это не шутка! Нам тут так нравится, что решили приобрести недвижимость, — поделилась своей радость Анна. Наши апартаменты находятся в 700 метрах от моря! В доме консьерж и бассейн, парковка, ресторан и даже трансфер до моря в любой момент по требованию. Скажу честно, цена на квартиру оказалась очень приятной! Уже очень много артистов купили апартаменты прямо в нашем доме. Ещё пока что идёт стройка, но уже в сентябре всё будет готово, для того, чтобы там жить».
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Анна Цуканова-Котт

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Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде фотографии
Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде фотографии
Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде фотографии
Анна Цуканова-Котт купила квартиру в Таиланде фотографии
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