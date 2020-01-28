Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо станут «Последними героями»

В начале февраля стартует новый сезон шоу «Последний герой» с ведущей Яной Трояновой. Звездам будет противостоять команда обычных зрителей, отобранных по итогам всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов.
О решении участвовать рассказала актриса Наталья Бардо. Она подчеркнула, что на острове собирается отдохнуть от цивилизации.
«Когда я узнала, что нельзя брать с собой ни зубную щетку, ни шампунь, я подумала: «Слава богу!». Не будет ни косметики, ни платьев с корсетами, в которых надо часами держать осанку. Не будет причесок, которые надо делать по полтора-два часа. Ты можешь просто жить, общаться с людьми, плавать, строить дом, разводить костёр, ловить рыбу... Не знаю, получится ли это у меня, но мне очень хочется попробовать. Главное – сбежать из Москвы!».
фото: Елена Проклова
Елена Проклова объяснила, что едет на шоу ради эмоций. Актриса решила, что такая возможность выпадает раз в жизни.
«С опытом и признанием приходит ощущение, что ты всё знаешь про себя: ты стабилен, спокоен, всё идет размеренно, всё известно. А тут каждую минуту – неизвестное, и это ощущение для меня – мощный адреналин. Когда еще он может выработаться в моей повседневной жизни? Практически никогда. И поэтому мне интересно ещё раз побывать в «Последнем герое».
«Я как зритель – мне интересно, всё, что здесь происходит, и мне очень хочется разглядеть в участниках «последнего героя». И я, как соучастник, погружаюсь во всё, вмешиваюсь во все конфликты, оказываю поддержку, заставляю других идти вперёд – потому что мне самой интересно во всём этом участвовать! Некоторые участники «Последнего героя» даже начинают соперничать со мной, забывая, что у них немного другая игра. Я люблю этот проект, и поэтому я здесь уже во второй раз».