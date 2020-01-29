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Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный

29 января
2020 год

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29 января 2020
27 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Кома». История о режиссёре, который, вдохновившись фильмом Начало, снял свою версию о молодом талантливом архитекторе, который после таинственной и страшной аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти уже выход в оффлайн.
Картину зрителям представили режиссер Никита Аргунов, актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный и Константин Лавроненко.

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Риналь Мухаметов

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Антон Пампушный

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Константин Лавроненко

Среди посетителей премьеры были замечены Кристина Асмус, Юлия Паршута, Михаил Галустян, Ирина Безрукова и многие другие.

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Ирина Безрукова

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Кристина Асмус

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Ростислав Гулбис с супругой

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Юлия Паршута

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Эльдар Калимулин

Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный
фото: Михаил Галустян

«Кома» в прокате с 30 января 2020 года.

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Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный фотографии
Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный фотографии
Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный фотографии
Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный фотографии
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