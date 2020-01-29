Коматозники: Константин Лавроненко, Риналь Мухаметов и Антон Пампушный

27 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Кома». История о режиссёре, который, вдохновившись фильмом Начало, снял свою версию о молодом талантливом архитекторе, который после таинственной и страшной аварии приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти уже выход в оффлайн.
Картину зрителям представили режиссер Никита Аргунов, актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный и Константин Лавроненко.