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Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме

29 января
2020 год

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29 января 2020
Писатель Стивен Кинг обвинил кинопремию «Оскар» в фальсификациях в пользу белых кандидатов, а также мужчин. Об этом он сообщил в своей колонке в издании The Washington Post.

Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме

Кинг отметил, что раньше рассовое разнообразие на премии «Оскар» было еще более скудным.

«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и одна женщина-режиссер Ида Люпино».

Кинг уверен, что игнорирование талантливых кинематографистов связано прежде всего с составом жюри премии. Восемь лет назад оно на 94 процента состояло из белых людей, 77 процентов из них были мужчинами. В этом году женщины составляют 32 процента от общего числа участников жюри. По мнению писателя, Американская академия кинематографических искусств и наук пытается изменить ситуацию с расовым и гендерным разнообразием, но такие изменения происходят слишком медленно. Кинг считает, что список номинантов на «Оскар», который был озвучен ранее, лишь подтверждает неидеальность нашего мира.
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Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме фотографии
Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме фотографии
Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме фотографии
Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме фотографии
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