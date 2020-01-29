Стивен Кинг обвинил «Оскар» в расизме и сексизме

Писатель Стивен Кинг
обвинил кинопремию «Оскар» в фальсификациях в пользу белых кандидатов, а также мужчин. Об этом он сообщил в своей колонке в издании The Washington Post.
Кинг отметил, что раньше рассовое разнообразие на премии «Оскар» было еще более скудным.
«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и одна женщина-режиссер Ида Люпино».
Кинг уверен, что игнорирование талантливых кинематографистов связано прежде всего с составом жюри премии. Восемь лет назад оно на 94 процента состояло из белых людей, 77 процентов из них были мужчинами. В этом году женщины составляют 32 процента от общего числа участников жюри. По мнению писателя, Американская академия кинематографических искусств и наук пытается изменить ситуацию с расовым и гендерным разнообразием, но такие изменения происходят слишком медленно. Кинг считает, что список номинантов на «Оскар», который был озвучен ранее,
лишь подтверждает неидеальность нашего мира.