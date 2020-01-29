«Я неделю ходила практически обнаженной»: Дарья Мороз о том, как раскрепостилась во время съемок «Содержанок»

Дарья Мороз
, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Содержанки»
, в своем недавнем интервью рассказала о том, как съемки в проекте помогли ей раскрепоститься.
Актриса отметила, что уже не первый раз появлялась в кадре обнаженной, однако именно участие в сериале помогло ей побороть комплексы, связанные с восприятием собственного тела в кадре.
«Вы знаете, я это делаю практически с детства. Первая моя роль была в «Милый, дорогой, любимый, единственный…». Мне тогда было 2,5 месяца. Это была первая картина, где я разделась догола, поэтому в принципе ничего нового для меня не случилось. Другой вопрос, что первый сезон «Содержанок» снял с меня комплексы насчет собственного тела в кадре. Это действительно случилось».
Дарья призналась, что на съемках ей приходилось целыми днями ходить голой, поэтому актриса уже привыкла к обнаженным сценам.
«Во втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я неделю ходила практически обнаженной в кадре. Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной, чувствовала поддержу группы и понимала, что это будет прекрасно».
Мороз отметила, что это очень интересный и важный опыт, ведь для российских актеров необходимость обнажиться в кадре часто является спорным моментом.
«Мне кажется, что это очень важно для актрисы в кадре. Особенно для русской актрисы, потому что для русских людей вопрос телесности – он стыдливый и закрытый».