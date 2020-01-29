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Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар»

29 января
2020 год

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29 января 2020
Актер, режиссер и бодибилдер Александр Невский не так давно начал вести собственную колонку в российском журнале. В ней Александр делится с читателями яркими моментами своей жизни. Недавно Невский побывал на премии «Золотой Глобус», встретился с Уэсли Снайпсом и Ральфом Меллером. Об этом он рассказал в своей новой заметке.

Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар»

Александр отметил, что во время голосования за присуждение наград премии «Золотой Глобус» он выбрал для себя лучший фильм года и сделал прогнозы на грядущий «Оскар».

«Мой 2020 год начался с церемонии «Золотой Глобус», которая состоялась в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли-Хиллз. Я голосую за присуждение этой награды уже много лет и обязательно смотрю все фильмы, которые номинируются в категориях «Лучшая драма» и «Лучший мюзикл или комедия». В этом году я не сомневался в победе на «Глобусе» картин «1917» и «Однажды в... Голливуде», но понимая, что «Оскар» сможет получить только одна из них, я считаю, что эту статуэтку в феврале получит «1917». Что же касается самой церемонии «Золотой Глобус», то она, как всегда, была веселой и чрезвычайно «звездной». Также подавали прекрасные десерты и шампанское!»

Александр успел пообщаться с «Блэйдом» Уэсли Снайпсом, который рассказал ему о своих новых проектах.

«Моя кинокарьера в Голливуде началась когда-то с участия в боевике режиссера Уолтера Хилла «Неоспоримый», главную роль в котором сыграл Уэсли Снайпс. Фильм снимался в настоящей тюрьме рядом с Лас-Вегасом и вышел на экраны в 2002 году. Моя роль была совсем небольшой, но я подружился со многими актерами и помню ту поддержку, которую они мне оказывали на съемочной площадке. Я был рад новой встрече с Уэсли Снайпсом, которая произошла в январе этого года в Западном Голливуде. Уэсли рассказал мне о двух новых картинах, в которых он снялся с Эдди Мерфи, а также мы вспомнили совместную работу в «Неоспоримом». Искренне надеюсь, что Снайпс сможет принять участие и в одном из моих ближайших проектов»!

Невский не забыл и о спортивной части своего путешествия в Голливуд. Актер встретился со своим другом, бодибилдером Ральфом Меллером, который однажды познакомил актера с самим Шварценеггером.

«Я стараюсь регулярно тренироваться вместе с Меллером, так как именно он вместе с Арнольдом Шварценеггером вдохновлял меня на первые тренировки в юности. Кстати, именно Ральф и познакомил меня с Арнольдом. Наши совместные тренировки проходят в самом известном калифорнийском тренажерном зале, который называют «Меккой бодибилдинга», и, как и в старые добрые времена, длятся не менее полутора часов».
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Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» фотографии
Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» фотографии
Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» фотографии
Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» фотографии
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