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«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом

30 января
2020 год

Лайфстайл >>
30 января 2020
После заявлений Дженнифер Энистон о том, как выглядит идеал мужчины, актриса решила вспомнить, как переживала самый тяжелый период своей жизни: измену Брэда Питта и расставание с ним.

«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом

Дженнифер вспоминает, что была убита горем, когда узнала об измене мужа. Она была глубоко потрясена, увидев фотографии Брэда Питта в отпуске с Анджелиной Джоли через несколько недель после их расставания.

«Мир был потрясен, и я была потрясена. Это грустно, когда что-то подходит к концу. Есть много стадий горя. Это раскрывает тебя, раскрывает тебе чувства. Когда вы пытаетесь избежать боли, она создает еще большую боль».

Дженнифер еще надеялась на воссоединение. Она верила словам Питта, который говорил, что не бросит ее ради другой женщины, однако их отношения уже нельзя было спасти. Энистон и Питт сообщили о разрыве в январе 2005 года. В тот момент Дженнифер испытывала ярость и постоянно рыдала, говоря о неудавшемся браке.

«Я просто могла подойти к кромке воды и закричать. Но не слишком громко, чтобы люди не подумали, что я сумасшедшая. Мне казалось, что это своеобразный катарсис для меня».
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«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом фотографии
«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом фотографии
«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом фотографии
«Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом фотографии
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