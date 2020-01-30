Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум

На днях в Москве прошла презентация второго сезона сериала «Содержанки»
- скандального телевизионного проекта театрального режиссёра Константина Богомолова
. Во втором сезоне Богомолов уступил режиссёрское кресло Дарье Жук
, взяв на себя обязанности продюсера. Генеральная сюжетная линия нового сезона будет строиться вокруг бывшей следовательницы Елены Широковой (Дарья Мороз
), бросившей работу и семью ради жизни в золотой клетке с тигром-олигархом Глебом Ольховским (Владимир Мишуков
). И уже с первой серии понятно, что героиня в скором времени начнёт сомневаться в правильности сделанного ею выбора.
Среди гостей премьеры были замечены Марина Зудина
, Ирина Старшенбаум
, Дарья Мороз
, Александра Ребенок
, Маруся Зыкова
, Агата Муцениеце
, Ксения Собчак
и многие другие.
фото: Павел Табаков и Марина Зудина
фото: Аглая Тарасова
фото: Ольга Сутулова
фото: Екатерина Варнава
фото: Александра Ребенок
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна
фото: Дарья Мороз
фото: Михаил Друян и Владимир Мишуков
Второй сезон сериала «Содержанки» доступен на видеосервисе START с 30 января 2020 года. фото: Агата Муцениеце