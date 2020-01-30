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Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум

30 января
2020 год

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30 января 2020
На днях в Москве прошла презентация второго сезона сериала «Содержанки» - скандального телевизионного проекта театрального режиссёра Константина Богомолова. Во втором сезоне Богомолов уступил режиссёрское кресло Дарье Жук, взяв на себя обязанности продюсера. Генеральная сюжетная линия нового сезона будет строиться вокруг бывшей следовательницы Елены Широковой (Дарья Мороз), бросившей работу и семью ради жизни в золотой клетке с тигром-олигархом Глебом Ольховским (Владимир Мишуков). И уже с первой серии понятно, что героиня в скором времени начнёт сомневаться в правильности сделанного ею выбора.
Среди гостей премьеры были замечены Марина Зудина, Ирина Старшенбаум, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Маруся Зыкова, Агата Муцениеце, Ксения Собчак и многие другие.

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Павел Табаков и Марина Зудина

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Аглая Тарасова

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Ольга Сутулова

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Екатерина Варнава

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Александра Ребенок

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Дарья Мороз

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Михаил Друян и Владимир Мишуков

Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум
фото: Агата Муцениеце

Второй сезон сериала «Содержанки» доступен на видеосервисе START с 30 января 2020 года.
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Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум фотографии
Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум фотографии
Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум фотографии
Содержанки: Дарья Мороз, Марина Зудина и Ирина Старшенбаум фотографии
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