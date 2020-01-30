Настасья Самбурская и Людмила Гурченко стали ведущими нового реалити-шоу

Телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, подаривший российским зрителям такие замечательные передачи, как «Моя семья», «Окна» и «Дом-2», победоносно возвращается на наши голубые экраны с новым проектом. Реалити-шоу «Битва престолов» даст возможность всем желающим почувствовать себя реконструкторами-ролевиками.
фото: Дарья Зотеева, её ногти, Валерий Комиссаров и Настасья Самбурская
Под пристальным наблюдением 300 камер 22 участника шоу разобьются на два Королевства, в каждом из которых пройдут вполне себе демократические выборы «монарха на неделю». В обязанности монархов будут входить получение казенных средств, поедание деликатесов и угнетение подданных. До тех пор, пока очередные выборы не свергнут их с пьедестала, обратив в представителей рабочего класса. Жить и работать (или ничего не делать в период правления) участники шоу будут в самых что ни на есть настоящих замках, одеваясь по последнему слову моды средневековья. Общее число заявок на участие в шоу превысило 10 000, из которых 700 претендентов уже прошли предварительный этап кастинга.
фото: Валерий Комиссаров спасает нас от депрессии и тревоги
По словам Комиссарова, миссия его шоу заключается «в спасении зрителей от всеобщей тревожности и депрессии». Он также пообещал, что провокации за кадром здесь просто отпадут за ненадобностью - в борьбе за трон участники порвут друг другу глотки продемонстрируют все свои лучшие качества без лишних манипуляций со стороны.
Ведущими этой феерии, которая, кстати, стартует 14 февраля 2020 года на видеосервисе Megogo, стали актриса Настасья Самбурская, блогерша Дарья Зотеева (она же Инстасамка) и голографическая Людмила Марковна Гурченко, чей образ был воссоздан с помощью нейросети.
фото: Призрак Людмилы Гурченко явился соведущим и продюсеру