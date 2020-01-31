«Я знаю, как сделать жизнь более счастливой»: Наталья Андрейченко о своём youtube-канале

Наталья Андрейченко
, недавно напомнившая о себе общественности своим кратковременным исчезновением
, не только готовит онлайн курс «От сердца к сердцу», но и возвращается на российские телеэкраны с новой работой в сериале «Две сестры»
. Актриса дала большое интервью изданию «7 Дней»
, в котором рассказала о своих родителях, работе в Америке и о пути к осознанности.
О родителях
«Я на маму свою все сердилась, сердилась, что ей не хватало времени на меня. А сейчас, когда жизнь прожита… Только вчера я от нее приехала, она такая слабенькая… А была очень сильной, получила три высших образования, работала инспектором в Министерстве просвещения, заведовала детскими домами. Понимаете, какой характер нужно иметь, чтобы нести такую ответственность? Её боялись до смерти, знали, что от неё ничего не скроешь. Когда мама находила нарушения, головы летели. Помню такую историю. Приехала она в детдом, детей построили, все умытые, красивенькие, чистенькие. Мама заприметила одного мальчика, он носом все время шмыгает. Подходит к нему и спрашивает: «Как тебя зовут?» Он отвечает: «Вова». — «Вовочка, скажи, пожалуйста, чего тебе сейчас больше всего хочется?» А он ей отвечает: «Да мне бы, тетенька, корочку чёрного хлеба». Понимаете, что она потом руководству этого детдома устроила?»
«Никогда не забуду «наш Версаль» - так я называла красивую сервировку стола от папы. Он был эстетом, джентльменом и при этом очень любил готовить. Мечта моего папы была заниматься приготовлением пищи и сервировкой стола. А ему приходилось строить военные самолеты. Он безумно стеснялся своей мечты. Сейчас всем известно, что лучшие повара — мужчины, а тогда это считалось исключительно женским занятием. Боже, как папа сервировал стол, какая красота, какая эстетика и любовь! Еда — всегда любовь. Еда, если приготовлена с любовью, лечит. Я садилась за стол и сразу перемещалась в «замок». Однажды мама спросила меня: «Наташа, может, ты все-таки научишься чему-то?» — «Чему?» — «Ну хотя бы готовить». Я ответила: «А зачем? У меня всегда будут люди, которые смогут для меня готовить…» А мама требовала дисциплины, подчинения. Может, из-за этого давления характер у меня формировался очень свободолюбивый. И спасибо ей большое за это. Как жалко, что понимаем мы это поздно»
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О детстве и увлечениях
«Я очень благодарна своей семье за то, что меня воспитали спортивной девчонкой. Это определяет характер. В какой-то момент папа с мамой решили, что хорошо бы мне заниматься плаванием. Я начала ходить в бассейн ЦСКА, и вскоре тренеры сказали родителям, что их дочка перспективная. Плавать я всегда любила, но не собиралась становиться профессиональной пловчихой. А меня уже повели знакомить с Галиной Прозуменщиковой — это первая советская олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Я увидела эту божественной красоты женщину, она очень высокая была, и очень мощные плечи… Я ни слова не сказала, развернулась, как солдат, и ушла… Поехала к своей любимой бабушке и сказала: «Бабушка, я больше туда никогда не вернусь». — «Внученька, почему?» — «Я не хочу, чтоб у меня сформировалась такая же фигура… Не буду больше плавать. Лучше пойдем фигурным катанием заниматься». Так я попала на фигурное катание, потом на балет… Но, конечно, главное мое увлечение детства и юности — музыка».
«Помню, мне 11 лет, и я три месяца почти не сплю, не дается мне одна прелюдия Баха. Эта музыка все время звучит у меня в голове, я буквально не могу ни о чем другом думать. Иду как-то в школу и на одном сугробе вижу узор. В этом узоре, на тонкой корочке льда сформировались кружева, и я поняла — эта прелюдия и есть «кружева», играть её так же надо. Пришла к Фриде Семеновне и говорю: «Ну, сейчас вы плакать будете». Она говорит: «Чего это я буду плакать, такой день хороший, солнце светит?» — «А вот поверьте, я теперь знаю, как Баха играть надо»… Фрида Семеновна не просто плакала, она еще побежала за другими педагогами…»
О работе в Америке и пути к своему сердцу
«Давно-давно, много лет назад, в Голливуде боготворили акценты. Звездами были Грета Гарбо, Марлен Дитрих, которую любили именно за её немецкий акцент. Сейчас всё изменилось. Изменился бизнес, появилась индустрия педагогов по акцентам. Американского актера отправляют к учителю, который ставит ему русский или венгерский акцент. В результате получить что-то в Голливуде иностранцу очень сложно. Ролей иностранцев всего лишь 10 процентов от общего объема. Нет смысла сидеть и ждать предложений, когда ты в этих 10 процентах. Лично я проделала колоссальную работу для того, чтобы избавиться от акцента. Я занималась с лучшими преподавателями американского английского, например с Робертом Истоном. Это один из самых дорогих педагогов в Голливуде. Когда он работал на студии 30 лет назад, она платила ему 1250 долларов за час! Он ставил акценты всем, Аль Пачино в «Лице со шрамом», Де Ниро, всем!»
«Но самый большой шок у меня случился, когда ко мне пришла педагог Джулия Адамс. Она меня послушала и сказала: «И как же ты можешь работать, если не умеешь дышать диафрагмой?» А я певица, пела всю жизнь, но «от галстука», грудью, не от диафрагмы. Ложись, говорит, дыши. Первые два месяца у нас все занятия проходили лежа. И я задышала правильно. Она мне сказала: «Язык — это отношение к тебе. Если нет акцента, ты входишь в комнату как американка. Если ты поймешь это, то тебе не надо будет больше ни с кем работать». То есть я должна войти в комнату не Наташей Андрейченко, а американкой. Это ломка личности!»
«Я долго думала об этом и поняла, что я не хочу потерять Наташу. Не хочу притворяться, не хочу носить никакие маски, я хочу остаться самой собой. Я — это самое дорогое, что у меня есть. Эта маленькая девочка, которую я люблю, Наташа. Она живет очень глубоко, в сердце, в душе. В один прекрасный день я проснулась, села на диван в нашей библиотеке, закрыла глаза и начала горько плакать. Я задавала себе вопрос: «А где же эта маленькая девочка?» Мне казалось, что я ее потеряла. Каждый день я производила минимум 19 различных образов, имиджей, как я ненавижу это слово. Домработница получала одну Наташу, дочь, сын, муж — другую, агент — третью… а настоящей Наташи нет. Это было начало моего пробуждения. И тогда, в 1998 году, начался мой путь к себе. Я прошла через огромное количество учителей, жила в Индии, посещала великих русских святых. Мой длительный 18-летний путь к истине, к Богу, к мирозданию, к высшим силам — назовите это как хотите. А по-простому — это путь к себе и к своему сердцу»
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О сериале «Две сестры»
«Я там играю с Юлечкой Пересильд и другими изумительными артистами. Одну из главных ролей — маму Антонину, вокруг которой все и вертится. Всю жизнь у нее были двое мужчин одновременно, а дочки выросли и даже не знали об этом. Очень-очень интересный проект, я получила огромное удовольствие от съемок. Ждите премьеры на Первом канале»
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О своём канале на Youtube «От сердца к сердцу»
«Мне есть что сказать людям, я знаю, как сделать жизнь более уравновешенной, более счастливой. Закон притяжения — главный закон Вселенной. И если ты негативен, то жизнь лучше не станет. Нужно быть позитивными, радоваться, позволять себе мечтать как можно больше, и все сбудется. Я уверена, что мы все до единого пришли сюда для того, чтобы радоваться жизни»
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«Но конечно же самой главной задачей является прийти к осознанности. А для этого необходимо проснуться. Ведь все люди спят. Все человечество спит. Вы встаете с постели как автомат, умываетесь, садитесь в транспорт, едете на работу. Вся жизнь проходит во сне. Первый шаг — понять это, почувствовать, оценить. Неужели вы проснетесь только тогда, когда врач поставит диагноз, где будет написано — «ну максимум две недели»? Неужели только тогда вы спросите себя: «Как? А где моя жизнь? Я что, её проспал?» Это очень страшный момент, поверьте. Итак, первая задача — проснуться. Обо всем об этом я буду говорить на своем канале»
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