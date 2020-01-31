Марина Зудина рассказала о реалистичной стороне сериала «Содержанки»

30 января на видеосервисе START
состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
- карикатура на мифы и легенды светской Москвы, инкрустированная россыпью откровенных сцен и обнаженных частей тела. Исполнившая в сериале одну из главных ролей актриса Марина Зудина
в интервью изданию «7 Дней»
объяснила, почему сериал не так уж далёк от реальности.
«Мы с моей дочкой Машей отдыхали летом у нашего друга, он живёт в Австрии. К нему приехали и другие знакомые, которые занимаются бизнесом и политикой. Там постоянно говорили о «Содержанках», обсуждали героев. Я чувствовала себя просто звездой как член актерской команды. Все в один голос заявили, что этот сериал снят про них, всё в точности так же, как и в их жизни. Значит, так и в реальности бывает. Кстати, что касается названия, то оно больше для эффекта, жизнь гораздо сложнее. Мне кажется, что здесь содержанок как таковых и нет, а есть женщины, которые, безусловно, устроили свою судьбу, но и сами в чём-то состоялись. Героиня Даши Мороз – следователь, героиня Сони Эрнст – галеристка, моя героиня — обеспеченная женщина и сама может содержать молодого человека. А вообще, какая разница, содержанка женщина или нет, главное — быть хорошим и добрым человеком»
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