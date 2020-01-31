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45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой

31 января
2020 год

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31 января 2020
В начале января американский таблоид TMZ опубликовал фотографии актрисы Хлои Севиньи и её возлюбленного Синиши Маковича, на которых было видно, что актриса находится в положении.

45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой

Сама Хлоя никак не реагировала на слухи (которые загуляли в прессе с декабря 2019 года, стоило актрисе появиться на каком-то светском рауте в платье свободного кроя), но на днях решила всё-таки подтвердить их не оставляющей сомнения фотографией с пляжа островов Теркс и Кайкос. С отцом будущего ребенка, галеристом Синишей Маковичем, актриса встречается чуть больше года.

45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой
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45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой фотографии
45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой фотографии
45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой фотографии
45-летняя Хлоя Севиньи впервые станет мамой фотографии
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