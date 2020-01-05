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47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой

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5 января 2020
В течение многих лет 47-летняя Кэмерон Диас мечтала стать мамой. И вот, актриса и ее 40-летний супруг Бенджи Мэдден сообщили, что случилось новогоднее чудо! У пары родилась дочь.

47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой

«Поздравляем всех с Новым годом от семьи Мэдденов! Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Раддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью. Мы очень рады поделиться с вами этой новостью, но наряду с этим чувствуем животный инстинкт защищать жизнь нашей малышки. Так что мы не будем публиковать фотографии дочери и делиться с вами какими-либо деталями за исключением того факта, что она действительно очень милая», - написали новоиспеченные родители на своих страничках в Инстаграме.

47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой

Кэмерон Диас и музыкант Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014 году, а через год поженились. Актриса не раз признавалась, что встреча с Бенджи изменила ее жизнь. Ради семьи она даже оставила актерскую карьеру.

47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой

В СМИ не раз появлялись слухи, что актриса проходила несколько курсов гормональной терапии, чтобы забеременеть с помощью ЭКО.

«В последние пять лет Кэмерон жила в больницах. Куда только она не обращалась. Она постоянно консультировалась с врачами по поводу беременности. Но несмотря на все попытки, ей так и не удалось зачать малыша естественным способом», — рассказывала журналистам подруга Диас.
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47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой фотографии
47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой фотографии
47-летняя Кэмерон Диас впервые стала мамой фотографии
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