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Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием

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5 января 2020
34-летняя Анна Пескова, известная по сериалам «Тест на беременность» и «Пять минут тишины», откровенно рассказала в интервью о своих привычках, детских воспоминаниях и воспитании дочери.

Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием

Сама актриса родом из Челябинска. В беседе с журналистами она призналась, что рада, что среди ее коллег много земляков: «Рада, что в последнее время в киноиндустрии становится все больше земляков. Например, Александр Паль — прекрасный, талантливый актер, который снимался в моем продюсерском дебюте, фильме режиссера Оксаны Карас «Хороший мальчик», получившем Гран-при на фестивале «Кинотавр». А весь мир знает еще одну нашу звезду — Ирину Шейк!», - рассказала Анна.

2 года назад Анна стала мамой. По словам актрисы, дочь всегда радуется, когда видит маму на экране. Однако Пескова считает, что дочери еще рано смотреть фильмы с ее участием.

Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием

«Увидев меня по телевизору, дочь говорит: «Смотрите, смотрите! Это мама!» Если берет в руки журнал, то начинает листать в поисках моих фотографий. Недавно была такая ситуация: шел сериал «Пять минут тишины», Настя меня увидела, распереживалась, что я лазаю по скалам... И закричала: «Так нельзя!» — а потом подбежала, обняла и сказала: «Никуда не отпущу». Думаю, пока ей рано смотреть фильмы с моим участием. Но забираться на скалы я не перестану. Это уже черта характера».

Вспомнила Пескова и о своем детстве. Пока все остальные дети играли во дворе, будущая актриса упорно занималась игрой на фортепиано: «Хотела бросить музыкальную школу. Все дети играли, прыгали и бегали во дворе, а я сидела за пианино и репетировала гаммы, этюды, пьесы. А мне тоже хотелось веселиться! В минуты слабости думала оставить занятия. К счастью, взяла себя в руки и получила диплом. Считаю, нельзя кидать дело на полпути. Нужно все доводить до конца!», - сказала она.

Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием

Анна также призналась, что уже давно хочет вернуться к музыке: «Жизнь летит слишком быстро и не хватает 24-х часов в сутках. Уже давно хочу вернуться к вокалу — в школьные годы пела в мюзиклах, но никак не нахожу на это необходимого количества времени. А ведь им нужно заниматься постоянно, а не от случая к случаю... Надеюсь, что скоро это произойдет».
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Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием фотографии
Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием фотографии
Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием фотографии
Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием фотографии
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