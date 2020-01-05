Анна Пескова рассказала, почему не разрешает дочери смотреть фильмы со своим участием

34-летняя Анна Пескова
, известная по сериалам «Тест на беременность»
и «Пять минут тишины»
, откровенно рассказала в интервью о своих привычках, детских воспоминаниях и воспитании дочери.
Сама актриса родом из Челябинска. В беседе с журналистами она призналась, что рада, что среди ее коллег много земляков: «Рада, что в последнее время в киноиндустрии становится все больше земляков. Например, Александр Паль — прекрасный, талантливый актер, который снимался в моем продюсерском дебюте, фильме режиссера Оксаны Карас «Хороший мальчик», получившем Гран-при на фестивале «Кинотавр». А весь мир знает еще одну нашу звезду — Ирину Шейк!»
, - рассказала Анна.
2 года назад Анна стала мамой. По словам актрисы, дочь всегда радуется, когда видит маму на экране. Однако Пескова считает, что дочери еще рано смотреть фильмы с ее участием.
«Увидев меня по телевизору, дочь говорит: «Смотрите, смотрите! Это мама!» Если берет в руки журнал, то начинает листать в поисках моих фотографий. Недавно была такая ситуация: шел сериал «Пять минут тишины», Настя меня увидела, распереживалась, что я лазаю по скалам... И закричала: «Так нельзя!» — а потом подбежала, обняла и сказала: «Никуда не отпущу». Думаю, пока ей рано смотреть фильмы с моим участием. Но забираться на скалы я не перестану. Это уже черта характера»
.
Вспомнила Пескова и о своем детстве. Пока все остальные дети играли во дворе, будущая актриса упорно занималась игрой на фортепиано: «Хотела бросить музыкальную школу. Все дети играли, прыгали и бегали во дворе, а я сидела за пианино и репетировала гаммы, этюды, пьесы. А мне тоже хотелось веселиться! В минуты слабости думала оставить занятия. К счастью, взяла себя в руки и получила диплом. Считаю, нельзя кидать дело на полпути. Нужно все доводить до конца!»
, - сказала она.
Анна также призналась, что уже давно хочет вернуться к музыке: «Жизнь летит слишком быстро и не хватает 24-х часов в сутках. Уже давно хочу вернуться к вокалу — в школьные годы пела в мюзиклах, но никак не нахожу на это необходимого количества времени. А ведь им нужно заниматься постоянно, а не от случая к случаю... Надеюсь, что скоро это произойдет»
.