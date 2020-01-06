Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт

Ночью 6 января в Беверли-Хиллз состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», вести которую выпала честь британскому комику Рики Джервейсу. И несмотря на то, что Рики попросил лауреатов премии быть лаконичными и не использовать сцену как площадку для трансляции своих политических взглядов, без агитации и воззваний этой ночью не обошлось. В конце концов, на носу выборы 2020 года, и демократы всерьёз обеспокоены исходом грядущей гонки.
фото: Рики Джервейс
В частности, получившие статуэтки Мишель Уильямс и Патриша Аркетт настоятельно агитировали соотечественниц воспользоваться отвоеванным суфражистками правом голоса и отдать его правильному кандидату.
фото: Мишель Уильямс
Но не только выборы беспокоят звёзд Голливуда. Австралийцы Кейт Бланшетт и Рассел Кроу напомнили коллегам и всему миру о пожарах, бушующих на их родном материке. «Даже не сомневайтесь в том, что трагедия, развернувшаяся в Австралии, напрямую связана с изменениями климата» , - гласило сообщение Кроу, которое со сцены зачитала Дженнифер Энистон. Хоакин Феникс поблагодарил Голливудскую ассоциацию иностранной прессы за вегетарианский банкет, который организовали для гостей церемонии: «Я хотел бы поблагодарить вас за признание прямой связи между животноводством и изменением климата. Сделать растительный банкет - это очень смелый шаг и мощное послание».
фото: Хоакин Феникс
Как знать, может быть, через пару-тройку лет лауреаты церемонии будут отмечать таким же одобрением подавляющее большинство гостей, облачившихся в исключительно экологическую одежду. Но пока этого не случилось, посмотрим, что происходило на красной дорожке премии прошлой ночью.