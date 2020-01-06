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Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт

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6 января 2020
Ночью 6 января в Беверли-Хиллз состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», вести которую выпала честь британскому комику Рики Джервейсу. И несмотря на то, что Рики попросил лауреатов премии быть лаконичными и не использовать сцену как площадку для трансляции своих политических взглядов, без агитации и воззваний этой ночью не обошлось. В конце концов, на носу выборы 2020 года, и демократы всерьёз обеспокоены исходом грядущей гонки.

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Рики Джервейс

В частности, получившие статуэтки Мишель Уильямс и Патриша Аркетт настоятельно агитировали соотечественниц воспользоваться отвоеванным суфражистками правом голоса и отдать его правильному кандидату.

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Мишель Уильямс

Но не только выборы беспокоят звёзд Голливуда. Австралийцы Кейт Бланшетт и Рассел Кроу напомнили коллегам и всему миру о пожарах, бушующих на их родном материке. «Даже не сомневайтесь в том, что трагедия, развернувшаяся в Австралии, напрямую связана с изменениями климата» , - гласило сообщение Кроу, которое со сцены зачитала Дженнифер Энистон. Хоакин Феникс поблагодарил Голливудскую ассоциацию иностранной прессы за вегетарианский банкет, который организовали для гостей церемонии: «Я хотел бы поблагодарить вас за признание прямой связи между животноводством и изменением климата. Сделать растительный банкет - это очень смелый шаг и мощное послание».

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Хоакин Феникс

Как знать, может быть, через пару-тройку лет лауреаты церемонии будут отмечать таким же одобрением подавляющее большинство гостей, облачившихся в исключительно экологическую одежду. Но пока этого не случилось, посмотрим, что происходило на красной дорожке премии прошлой ночью.

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Джоуи Кинг

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Джиллиан Андерсон

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Кирстен Данст

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Наоми Уоттс

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Марго Робби

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Роуз Лесли

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Дженнифер Энистон

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Мишель Пфайффер

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Люси Бойнтон

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Кейт Бланшетт

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Дженнифер Лопес

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Риз Уизерспун

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Брэд Питт

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Шарлиз Терон

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Рене Зеллвегер

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Скарлетт Йоханссон

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Сальма Хайек

Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт
фото: Николь Кидман

Больше образов с красной дорожки можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт фотографии
Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт фотографии
Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт фотографии
Золотой Глобус - 2020: Сальма Хайек, Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт фотографии
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