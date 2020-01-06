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«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики

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6 января 2020
Сыгравший в фильме «Союз спасения» подпоручика Михаила Бестужева-Рюмина Иван Янковский за пару лет упорного труда добился того, чтобы его имя не нуждалось в сопровождении пояснений генеалогического характера. В интервью изданию «Hello!» актёр поделился своим впечатлением о декабристах, а также рассказал о том, что ему мешает смотреть фильмы со своим участием и мечтать сниматься в европейском кино.

«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики

О декабристах

«Изучал в Интернете хроники, архивные документы и дневники декабристов. Что меня поразило в материалах, так это молодость, которая в этих ребятах сочеталась с невероятной храбростью и зрелым взглядом на жизнь. Многим было не больше 18 лет, но они уже успели пройти войну с Францией. Я восхищен тем, как они позиционировали себя: уверенные в своих силах и идеа­лах, готовые добиваться поставленных целей».

«Декабристы не были равнодушны, так же как неравнодушны те, кто выходит на улицы сегодня в поисках перемен. Кино от этой реальности отличается тем, что на экране нам показана критическая точка — то, что происходит, когда желания и мечты о лучшей жизни заходят слишком далеко. Такой урок истории».

«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики

О нежелании смотреть фильмы со своим участием

«Ненавижу. И «Союз спасения» смотреть, наверное, не буду — тяжело. Мне кажется это нарциссизмом — любоваться собой на экране. Начинаешь думать, что многое сделал бы по-другому, рефлексировать. Не сказать, чтобы этот анализ был мучением, но и удовольствием его не назовешь. Скорее дискомфортом».

Об ответственности перед династией

«В какой-то момент я решил о подобном не задумываться. Пытаться придерживаться какого-то идеала, заданного еще моим дедушкой, конечно, здорово. Но искренне заниматься ­своим делом и раскрываться в роли с мыслью о причастности ­к великому несколько сложно. ­Раз­умеется, я стараюсь соответствовать каким-то внутренним стандартам: не делать ошибок, не соглашаться на определенные роли, прислушиваться к мнению семьи. И когда-то получается эту планку поддерживать, а когда-то, возможно, и нет».

«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики

О неготовности покорять Голливуд и европейский кинематограф

«Знаете, я такой ленивый сукин сын, что вряд ли буду лезть из кожи вон, чтобы сделать ­что-то. Если меня заметят и пригласят, то я, конечно, сделаю все возможное ради этого проекта. Но специально ехать в Америку или Европу, работать там официантом… Это наверняка удивительное приключение, но я к нему сейчас не готов. Поэтому пока продолжаю мечтать о том, чтобы сняться у своих любимых Жака Одиара и Клер Дени».
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«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики фотографии
«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики фотографии
«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики фотографии
«Я такой ленивый»: Иван Янковский признался, что не готов к покорению западной публики фотографии
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