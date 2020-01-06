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Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

6 января
2020 год
январь 2020
 
 
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6 января 2020
Ушедший год был богат на природные катаклизмы, в особенности на пожары и наводнения. Полыхающие с октября 2019 года пожары в Австралии уничтожили не менее четырех миллионов гектаров леса, около полутора тысяч жилых домов и бесчисленное количество диких животных. Жертвы есть и среди населения - как минимум 16 человек погибли, 17 - пропали без вести. Леса на юго-востоке Австралии начали гореть при сухой и ветреной погоде и на данный момент охватили четыре штата. Из-за распространившихся пожаров в канун Нового года были заблокированы выезды из прибрежных городов, вынудив тысячи местных жителей перебраться на пляжи. Правительство Австралии, не справившись со стихийным бедствием, подключило к борьбе с пожарами и эвакуации людей военные корабли и вертолеты.

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

Эта ситуация не могла оставить равнодушными и жителей Голливуда, в памяти которых еще не остыл пожар, бушевавший в октябре 2019 года в Лос-Анджелесе. Тем более, что среди именитых звезд есть уроженцы Австралии: Николь Кидман, Наоми Уоттс, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт и Марго Робби. Все неравнодушные, во главе с главным голливудским экоактивистом Леонардо ДиКаприо взывают о помощи пострадавшим и просят политиков вновь обратить внимание на проблему глобального потепления, отрицать которую при таких исходных данных становится все более опасно.

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

«Австралия в огне. А лето там только началось. 2019 год стал годом рекордной жары и засухи. Сегодня температура за пределами Сиднея достигла 48,9°C. Примерно 500 миллионов (!!) животных погибло из-за пожаров. Более 20 человек погибло, и тысячи домов сожжены до основания. Выброс CO2 составил 2/3 годовой нормы, согласно газете Sydney Morning Herald. Дымом накрыло ледники Новой Зеландии, ускорив их таяние из-за эффекта альбедо.
И до сих пор. Всё это до сих пор не привело ни к какой реакции со стороны политиков. Потому что мы до сих пор никак не можем установить связь климатического кризиса с возрастающими количеством стихийных бедствий вроде пожаров в Австралии. Это должно быть изменено. И менять это нужно прямо сейчас. Мои мысли с жителями Австралии и всеми, кто пострадал от этих опустошающих пожаров» - процитировал Грету Тунберг Леонардо ДиКаприо в своём Инстаграме

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

Наоми Уоттс опубликовала в своём Инстаграме видео, перенасыщенное многообразием звуков, которые издают ночные обитатели Австралии.



«Это мой последний вечер в Байроне, Новый Южный Уэльс, Австралия. Чтобы понять, как прекрасны звуки дикой природы…Пожалуйста, включите звук погромче. Пожары совершенно чудовищные. Это всё так расстраивает и беспокоит. Столько потерь в дикой природе. А большая часть лета только впереди. Мое сердце с теми, кто потерял своих любимых и свои дома. Огромная благодарность отважным пожарным, которые работали без устали все праздники. Молюсь о дожде».

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

Николь Кидман с мужем Китом Урбаном пожертвовали 500 000 американских долларов австралийским пожарным службам, о чем актриса сообщила в своём Инстаграме, поделившись всеми необходимыми реквизитами с теми, кто, будучи на расстоянии, тоже хочет внести свой вклад в борьбу с катастрофой.

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

Марго Робби, вместо того, чтобы хвастаться снимками с красной дорожки церемонии вручения премии «Золотой Глобус», опубликовала в своём Инстаграме видео-обращение. Актриса показала несколько снимков из личного фотоархива, чтобы таким нетривиальным образом привлечь внимание к проблеме пожаров. Большая часть фотографий сделана на ферме, в окружении дикой природы.



«Я уверена, что вы в курсе того, что сейчас происходит в Австралии. Я не хотела показывать вам очередные фотографии опустошенной пожарами земли. Я хотела, чтобы вы увидели, как красива наша страна. Очень красивая. И сейчас ей ужасно больно. И она нуждается в вашей помощи. Поэтому, пожалуйста, пожертвуйте сколько можете. Я помещу все ссылки в графе «биография». Я посетила очень много разнообразных сайтов, чтобы пожертвовать средства, и на каждый у меня ушло меньше минуты, а я плохо лажу с технологиями. Пожалуйста, даже доллара будет достаточно. Давайте дадим будущим поколениям возможность иметь такое же детство, какое посчастливилось иметь мне».

Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи

Актриса Кейт Бланшетт, представлявшая одну из номинаций на прошедшей прошлой ночью церемонии вручения премии «Золотой глобус», воспользовалась случаем, чтобы обратить внимание коллег и зрителей к проблеме пожаров.

«Сегодня в зале много австралийцев. Я знаю, все мы очень благодарны за обращения к нашим соотечественникам, которые страдают из-за лесных пожаров. Я хотела специально отметить работу добровольцев-огнеборцев, отправившихся в эпицентр борьбы с этой климатической катастрофой. И заметить, что, конечно же, когда одна страна сталкивается с климатической катастрофой, всем мы сталкиваемся с тем же самым. Мы в одной лодке».
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Кейт БланшеттЛеонардо ДиКаприоНиколь КидманРасселл КроуМарго РоббиНаоми Уоттс

фотографии >>
Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи фотографии
Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи фотографии
Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи фотографии
Пожары в Австралии: Марго Робби, Николь Кидман и Кейт Бланшетт взывают о помощи фотографии
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