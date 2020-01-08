Кит Харингтон поделился трогательным воспоминанием об «Игре престолов»

На недавней церемонии вручения «Золотого глобуса»
появился актер Кит Харингтон
. Будучи одним из номинантов в категории «Лучший актер в телевизионном драматическом сериале» за роль Джона Сноу в заключительном сезоне «Игры престолов»
, он рассказал, что чувствует после окончания сериала.
В беседе с репортером Кит признался, какой момент, связанный с его участием в «Игре престолов», он вспоминает до сих пор.
«Мое любимое воспоминание в связи с ролью Джона Сноу? Для меня таковым навсегда останется тот момент, когда я впервые облачился в свой сценический костюм. С тех пор каждый раз, когда я надевал эти одежды, я испытывал удивительное чувство слияния со своим персонажем. Мне нравилось возвращаться на съемочную площадку, снова быть со своим героем. При этом вся ценность таких моментов открывается именно тогда, когда они уже остались в прошлом. Сериал находился в эфире около десяти лет, но кажется, что это время прошло так быстро».