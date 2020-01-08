«В дороге, наверное, я треть жизни провела»: Елена Яковлева рассказала о своих путешествиях

В своем недавнем интервью Елена Яковлева
призналась, что провела не малое количество времени в поездах. Яковлева вспомнила, как в одной из таких поездок познакомилась с актером Юрием Богатыревым
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Актриса сообщила, что во время съемок сериала «Каменская»
ей приходилось проводить в поездах почти каждую ночь.
«В дороге, наверное, я треть жизни провела. Как-то подсчитала, что только за время съёмок «Каменской» между Минском и Москвой столько километров наездила, что можно было трижды по экватору Землю обогнуть. У меня был рекорд — семь ночей подряд в поезде. Я из Москвы вечером после спектакля уезжала в Минск, снималась в «Каменской» потом садилась на поезд и ехала на спектакль в Москву, отыгрывала спектакль и снова в поезд… А ещё после «Каменской» сколько я ездила! Экватор вообще отдыхает! Мне уже должны дать звание почетного железнодорожника».
Елена Яковлева говорит, что именно поезда подарили ей знакомства с известными людьми, в том числе с актером Юрием Богатыревым.
«Самый лучший собеседник был у меня, когда я ездила сниматься в картине «Полёт птицы»… И он в поезде рассказывал про Никиту Михалкова, про съёмки «Родни», про МХАТ. Звали его Юра Богатырев. Он был трогательный, очень скромный, очень добрый. И все свои истории пропускал через себя. В чувствительных моментах у него на глаза наворачивались слёзы. А если история была смешная, с хитринкой, глаза его улыбались. Он страшно переживал, что полнеет, теряет форму и это сказывается на том, какие роли ему предлагают. Рассказал о каких-то своих диетах и способах похудеть. И какая-то такая неустроенность в нём чувствовалась... А мне казалось: ну, этого просто не может быть! Такого масштаба артист, снявшийся в замечательных фильмах, а он, оказывается, переживает больше, чем те, кто вообще не состоялся. Юра был очень талантливый. Прекрасно рисовал. Мне картину подарил… Мы с Юрой много раз ездили на съёмки в поезде в одном купе. У него был определенный набор в дорогу: две бутылки жигулевского пива и корюшка. Я не понимала, что в ней вкусного, но соглашалась угоститься».