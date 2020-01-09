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К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена

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9 января 2020
84-летний Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой.

К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена

77-летняя Татьяна Власова переехала из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы быть рядом с любимым мужчиной. Пара прожила вместе почти 50 лет, но актер встретил 41-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую и ушел из семьи.Позже они расстались со скандалом. Цымбалюк-Романовскую обвиняли в том, что она могла вводить Армену Джигарханяну психотропные препараты. Также она оставила актера и режиссера без средств к существование. После этого Армен Борисович заявил, что намерен взыскать с бывшей жены три миллиона рублей.

Татьяна Власова нашла в себе силы простить предательство бывшего мужа. Она вернулась в Россию из Америки, чтобы заботиться о Джигарханяне, чье состояние здоровья ухудшилось на фоне разрыва с Цымбалюк-Романовской.

Татьяна рассказала о здоровье бывшего мужа и сообщила, что теперь в их отношениях воцарился покой, а Джигарханян даже признается в любви Власовой.

«Армен никогда не жаловался на самочувствие, но сейчас у него характер человека, которого хорошенько помяла жизнь. Два дня назад он впервые сказал: «Я тебя очень люблю». Я не знала, как реагировать, неужели надо прожить столько обид и разочарований, чтобы понять это».

Татьяна отметила, что состояние здоровья ее бывшего супруга ухудшилось из-за Виталины.

«Я не знала, что под конец жизни он будет такой немощный».
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К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена фотографии
К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена фотографии
К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена фотографии
К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена фотографии
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