К Армену Джигарханяну вернулась бывшая жена

84-летний Армен Джигарханян
воссоединился с бывшей супругой.
77-летняя Татьяна Власова
переехала из Лос-Анджелеса в Москву, чтобы быть рядом с любимым мужчиной. Пара прожила вместе почти 50 лет, но актер встретил 41-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую и ушел из семьи.Позже они расстались со скандалом
. Цымбалюк-Романовскую обвиняли в том, что она могла вводить Армену Джигарханяну психотропные препараты. Также она оставила актера и режиссера без средств к существование. После этого Армен Борисович заявил, что намерен взыскать с бывшей жены три миллиона рублей.
Татьяна Власова нашла в себе силы простить предательство бывшего мужа. Она вернулась в Россию из Америки, чтобы заботиться о Джигарханяне, чье состояние здоровья ухудшилось на фоне разрыва с Цымбалюк-Романовской.
Татьяна рассказала о здоровье бывшего мужа и сообщила, что теперь в их отношениях воцарился покой, а Джигарханян даже признается в любви Власовой.
«Армен никогда не жаловался на самочувствие, но сейчас у него характер человека, которого хорошенько помяла жизнь. Два дня назад он впервые сказал: «Я тебя очень люблю». Я не знала, как реагировать, неужели надо прожить столько обид и разочарований, чтобы понять это».
Татьяна отметила, что состояние здоровья ее бывшего супруга ухудшилось из-за Виталины.
«Я не знала, что под конец жизни он будет такой немощный».