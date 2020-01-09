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«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей

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9 января 2020
Дженнифер Энистон в своем недавнем интервью рассказала об отношении к замужеству и появлению детей.

«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей

Дженнифер сообщила, что не считает брак единственным показателем женского счастья.

«Мои браки были очень успешными — с моей точки зрения, в моем представлении. И, когда они заканчивались, это был всего лишь результат нашего выбора — выбора оставаться и в дальнейшем счастливыми людьми. Потому что иногда счастье больше не живет именно в этом союзе, в этом браке, в этих отношениях. В конечном счете жизнь у каждого человека только одна. И я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества».

Энистон заявила, что нужно уметь заканчивать отношения, в которых каждый чувствует себя несчастным.

«Оставаться в браке только по этим причинам — значит оказывать себе самой медвежью услугу. Если все попытки изменить ситуацию и заставить отношения снова работать ни к чему не привели, лучше расстаться... Просто не надо относиться к этому, словно для тебя наступил конец света. Мне кажется, все эти клише должны быть пересмотрены».

Хотя актрису и пугает перспектива стать матерью, она не исключает возможности появления малыша в ее жизни.

«Меня всегда, если честно, пугала перспектива стать матерью... Так бывает. Некоторые женщины созданы, чтобы быть женами и матерями. В этом их предназначение. А я до сих пор не знаю, придет ли и ко мне когда-нибудь столь, казалось бы, естественное желание... Да, я понимаю, что может быть поздно даже думать об этом. Но пока я открыта к разным возможностям и вариантам. Кто знает, какие в самом ближайшем будущем произойдут события? Мало ли как может появиться малыш! В партнерстве, в отношениях с кем-то или нет. Я не знаю ответа... В наше время, учитывая чудеса, которые творит наука, можно рассчитывать на то, что еще недавно казалось абсолютно нереальным».

Звезда призналась, что в детстве мечтала не о свадьбе, а о собственном надежном убежище, в котором могла бы спокойно жить.

«В это трудно поверить, глядя на меня, я знаю, но я в детстве никогда не грезила о свадьбе, прекрасном принце, подвенечном сказочном платье. Когда мне впервые сделали предложение, я реально испытала очень странное чувство — как будто услышала что-то на иностранном языке. В детстве я строила дома из коробок из-под обуви, туалетной бумаги, картона и фетра от старых шляпок. Понимаете? Я из не слишком благополучной семьи, отец ушел от нас, когда я была совсем маленькая, и я мечтала не о замужестве и партнере, а о надежном убежище, строила свой дом. И теперь он у меня есть. И я обожаю, когда приходят друзья с детьми и те бултыхаются в моем бассейне и играют в моем саду. Я готова на все ради друзей!»
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«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей фотографии
«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей фотографии
«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей фотографии
«Я никогда не останусь в некомфортной для меня ситуации из страха одиночества»: Дженнифер Энистон о браке и появлении детей фотографии
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