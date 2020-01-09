Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован

9 января
2020 год
январь 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
9 января 2020
87-летний Геннадий Юхтин, снявшийся в таких известных советских фильмах как «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате» и «Неуловимые мстители», попал в больницу.

СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован

Актер получил травму дома. Он упал и серьёзно повредил бедро. Сейчас врачи проводят обследование, чтобы выяснить, есть ли у Юхтина перелом.
версия для печати
Ссылки по теме
Про хор Павлова снимают музыкальную мелодраму
Шайбу! Шайбу!
«Любовное настроение»
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Геннадий Юхтин
фильмы
Баллада о солдатеВесна на Заречной улицеНеуловимые мстители

фотографии >>
СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован фотографии
СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован фотографии
СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован фотографии
СМИ: Геннадий Юхтин госпитализирован фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Аблязов
6 января ушёл из жизни актёр Александр Аблязов.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Дмитрий Воробьёв (II)
Нина Гогаева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Анита Луиз
Юзеф Нальберчак
Джоэли Ричардсон
Джей Кэй Симмонс
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

Горячие мамочки
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Девушка в лабиринте
триллер, экранизация
Италия, 2019
Дело Ричарда Джуэлла
биография, драма, социальная драма
США, 2019
Изгоняющий дьявола: Абаддон
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Камуфляж и шпионаж
комедия, приключения, семейное кино, шпионский фильм
США, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Кошки
комедия, музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2019
Он и она
драма
Франция, 2019
Нотр-Дам
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Вторжение
драма, научная фантастика
Россия, 2019
Красные туфельки и семь гномов
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Южная Корея, 2019
Спрячь бабушку в холодильнике
комедия
Италия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Услышь меня»
Ролики фильмов
«Услышь меня»
12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен