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«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе

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9 января 2020
В недавнем интервью W Magazine Брэд Питт рассказал о своем первом поцелуе и о том, как часто влюблялся в юности.

«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе

Питт вспомнил, как впервые поцеловал девушку по имени Лиза в гараже ее дома.

«Это случилось в ее гараже, я тогда был в четвертом классе. Она жила на соседней улице. После поцелуя я сразу побежал домой. Все было спланировано: мы встречаемся там и делаем это. Я очень волновался, предвкушение поцелуя было очень нервирующим. Помню, прихожу туда, делаю дело, а после бегу со всех ног домой».

Актер сообщил, что в юном возрасте очень часто влюблялся в девушек.

«Я постоянно в кого-то влюблялся. У меня были влюбленности в детском саду, в первом классе, во втором классе… Я всегда был влюблен».

Актер также отметил, что «из-за катастрофы в личной жизни» он стал «главным поставщиком новостей для прессы». Ранее он даже признавался, что пытался забыться после развода при помощи наркотиков и алкоголя. Брэда не радует такой расклад, однако он «придумал пару трюков», чтобы уходить от внимания папарацци.
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«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе фотографии
«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе фотографии
«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе фотографии
«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе фотографии
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