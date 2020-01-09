«Я постоянно в кого-то влюблялся»: Брэд Питт рассказал о первом поцелуе

В недавнем интервью W Magazine Брэд Питт
рассказал о своем первом поцелуе и о том, как часто влюблялся в юности.
Питт вспомнил, как впервые поцеловал девушку по имени Лиза в гараже ее дома.
«Это случилось в ее гараже, я тогда был в четвертом классе. Она жила на соседней улице. После поцелуя я сразу побежал домой. Все было спланировано: мы встречаемся там и делаем это. Я очень волновался, предвкушение поцелуя было очень нервирующим. Помню, прихожу туда, делаю дело, а после бегу со всех ног домой».
Актер сообщил, что в юном возрасте очень часто влюблялся в девушек.
«Я постоянно в кого-то влюблялся. У меня были влюбленности в детском саду, в первом классе, во втором классе… Я всегда был влюблен».
Актер также отметил, что «из-за катастрофы в личной жизни»
он стал «главным поставщиком новостей для прессы»
. Ранее он даже признавался, что пытался забыться после развода при помощи наркотиков и алкоголя
. Брэда не радует такой расклад, однако он «придумал пару трюков»
, чтобы уходить от внимания папарацци.