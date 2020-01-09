Леонардо ДиКаприо спас тонувшего моряка

Леонардо ДиКаприо
пришел на помощь тонущему мужчине.
В настоящий момент Леонардо отдыхает вместе с друзьями в Карибском море. На днях актер услышал по рации сообщение от капитана находящегося неподалеку круизного лайнера The Club Med. Командир корабля заявил о пропаже одного из членов своей команды. 24-летний француз по имени Виктор перебрал алкогольных напитков и упал за борт. Капитан попросил экипажи ближайших судов о помощи в поиске моряка.
Единственным, кто отозвался на просьбу, оказался голливудский актер. ДиКаприо отправился на поиски тонущего мужчины. Они заняли свыше двух часов. Виктор из последних сил махал руками, подавая знак о спасении. В общей сложности мужчина провел в воде 11 часов.
Когда Виктора достали из воды, ему оказали необходимую первую помощь. Мужчина был сильно голоден и обезвожен — его переодели и накормили. Когда спасенный моряк пришел в себя, он начал плакать и благодарить ДиКаприо за свое спасение.
«Я должен был умереть, но вы меня спасли. Спасибо вам».
Капитан корабля сообщил, что шансы Виктора на спасение были совсем ничтожны.
«Это всё равно что выиграть в лотерею дважды. Почти невозможно».