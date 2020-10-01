«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой

Получивший вид на жительство в Испании Алексей Панин
заявил, что у него был «сумасшедший» роман с известной актрисой Мариной Александровой
. Об этом он написал под совместной фотографией с Александровой в своем Инстаграме
.
Актер выставил архивное фото с Мариной Александровой и оставил под ним загадочную подпись.
«Это фотография единственное что осталось от.........»
Не потрудился Панин ответить и на вопросы подписчиков. Он отметил, что у них действительно был сумасшедший роман. Алексей добавил, что это совсем не секрет, намекая, что волнующую тему его фанаты могут обсудить и с самой Александровой.
«У нас был сумасшедший роман и это не секрет».
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