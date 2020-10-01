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«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой

1 октября
2020 год

Лайфстайл >>
1 октября 2020
Получивший вид на жительство в Испании Алексей Панин заявил, что у него был «сумасшедший» роман с известной актрисой Мариной Александровой. Об этом он написал под совместной фотографией с Александровой в своем Инстаграме.

«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой

Актер выставил архивное фото с Мариной Александровой и оставил под ним загадочную подпись.

«Это фотография единственное что осталось от.........»

Не потрудился Панин ответить и на вопросы подписчиков. Он отметил, что у них действительно был сумасшедший роман. Алексей добавил, что это совсем не секрет, намекая, что волнующую тему его фанаты могут обсудить и с самой Александровой.

«У нас был сумасшедший роман и это не секрет».
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«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой фотографии
«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой фотографии
«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой фотографии
«У нас был сумасшедший роман»: Алексей Панин об отношениях с Мариной Александровой фотографии
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