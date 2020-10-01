СМИ: Леонардо ДиКаприо станет отцом

Леонардо Ди Каприо
ожидает появления на свет первого ребенка. Об этом сообщают англоязычные таблоиды.
Подробности американскому изданию Woman's Day
рассказал инсайдер, вхожий в круг Леонардо. По его словам, Камила Морроне находится на первых месяцах беременности. Подтверждением его слов являются свежие снимки, на которых пара запечатлена во время прогулки. На кадрах видно, что модель поправилась, у нее округлился живот. Если эта информация правдива, то малыш должен родиться весной.
Возлюбленной актера 23 года. Они вместе уже три года, однако не слишком любят говорить об этом. О свадьбе Леонардо и Камиллы тоже ничего не известно. К слову, слухи о беременности Морроне и женитьбе стабильно появляются раз в месяц.
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