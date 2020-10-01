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СМИ: Леонардо ДиКаприо станет отцом

1 октября
2020 год

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1 октября 2020
Леонардо Ди Каприо ожидает появления на свет первого ребенка. Об этом сообщают англоязычные таблоиды.

СМИ: Леонардо ДиКаприо станет отцом

Подробности американскому изданию Woman's Day рассказал инсайдер, вхожий в круг Леонардо. По его словам, Камила Морроне находится на первых месяцах беременности. Подтверждением его слов являются свежие снимки, на которых пара запечатлена во время прогулки. На кадрах видно, что модель поправилась, у нее округлился живот. Если эта информация правдива, то малыш должен родиться весной.

Возлюбленной актера 23 года. Они вместе уже три года, однако не слишком любят говорить об этом. О свадьбе Леонардо и Камиллы тоже ничего не известно. К слову, слухи о беременности Морроне и женитьбе стабильно появляются раз в месяц.
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