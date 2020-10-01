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Гарри Поттеру поставили памятник в центре Лондона

1 октября
2020 год

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1 октября 2020
На площади Лестер-сквер в центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру. Об этом сообщает агентство Press Association.

Гарри Поттеру поставили памятник в центре Лондона

Бронзовый памятник Гарри Поттеру установлен на площади Лестер-сквер в Лондоне недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Работа польского скульптора Анджея Шимчика запечатлела сцену, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.

Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта «Сцены на площади», призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из «Поющих под дождем», медвежонка Паддингтона и других.
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Гарри Поттеру поставили памятник в центре Лондона фотографии
Гарри Поттеру поставили памятник в центре Лондона фотографии
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