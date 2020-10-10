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«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра

10 октября
2020 год

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10 октября 2020
Николай Цискаридзе навестил писателя Дмитрия Быкова в студии его шоу «Жалкая Замена Литературы», чтобы поговорить о балете, возрасте и об интригах в стенах Большого театра. Отвечая на вопрос писателя «о чудовищных балетных нравах» и кислотной атаке на Сергея Филина Николай выразил сомнение по поводу подлинности произошедшего.

«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра

«Кислота - это фейк. Понимаете, в чём дело, это вещи невосстановимые. Никаким хирургическим путём. И просто посмотрите на тех несчастных девушек, с которыми это случалось (в Индии, Афганистане и ряде других стран распространены кислотные атаки на женщин на почве ревности и мести - прим. ред.). У них навсегда отсутствует и зрение, и слух, и речь, и поллица у некоторых нет. Поэтому не надо рассказывать сказки. Другое дело, что степень предательства и подставы в коллективе - сопоставимы с тем адом, который творился в советские годы».

«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра
фото: Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова

В неизбежном разговоре о судьбе Анастасии Волочковой Николай рассказал о том, как её выкуривали из Большого театра: «Всё, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против неё, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я её представил московской публике. Я был участником этой чудовищной травли. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете её поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что я её мог поднять. Вызвали моего педагога и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и скажете это». И вам угрожают. И вот эти все люди, которые мне угрожали, они мне потом и отомстили чуть позже».

«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра

К слову, Николай успел высказаться о тяжести работы артистов балета и весе балерин: «Вы поднимаете не вес, а характер. А характер, как правило, у всех балерин очень неприятный. И потом ещё что? Начинается старение, муж обязательно уходит к молодой, ходит налево - это ж всё отражается в работе. А вы это несёте. Вы что думаете, это так просто? И это всё очень часто балерины срывают на своих партнёров».

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«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра фотографии
«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра фотографии
«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра фотографии
«Я был участником этой чудовищной травли»: Николай Цискаридзе об уходе Волочковой из Большого театра фотографии
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